A Coruña despide el último fin de semana de noviembre bajo cielos nublados

El mes de noviembre está llegando a su fin y este sábado en A Coruña se siente el tiempo otoñal. El día ha comenzado con cielos nublados que se mantendrán durante la jornada y también con algunas lluvias.

De acuerdo con la predicción de MeteoGalicia, hacia el mediodía el sol asomará tímidamente, pero por la tarde se esperan de nuevo lluvias.

Estas llegarán en forma de chubascos intermitentes desde las 17:00 horas y hasta la noche.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán sin grandes variaciones, oscilando entre los 15 y los 19 grados.

La previsión cambiará en la jornada electoral de este domingo, con temperaturas más frescas pero menos probabilidad de lluvia.