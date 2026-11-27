La Torre de Hércules de A Coruña seguirá cerrada hasta finales de año

La Torre de Hércules seguirá cerrada al público hasta finales de este año debido a los trabajos arqueológicos que se están llevando a cabo en su interior. El cierre se prolonga así dos meses después de que el monumento cerrara sus puertas para la renovación del cableado del faro, unas actuaciones ya finalizadas.

Así, la Torre cuenta ya con su cuadro de baja tensión y con las líneas de alimentación de la señal marítima renovadas, tras unas obras ejecutadas por la Autoridad Portuaria que se iniciaron a finales del mes de septiembre y se extendieron a lo largo de aproximadamente seis semanas.

Aprovechando el cese de las visitas, se retomaron por otra parte las actuaciones pendientes del plan de mejora del monumento, estas dependientes de la Axencia de Turismo de Galicia.

Estos trabajos se dividieron en dos lotes, uno de los cuales tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y el otro de ocho meses.

Excavaciones pendientes

Las intervenciones que faltan forman parte de un paquete de actuaciones con un presupuesto total de más de 900.000 euros.

En total, estas se dividieron en cuatro lotes.

Dos de ellos, los relativos a los senderos y al nuevo sistema de iluminación LED ya se han completado y se estrenaron el pasado 10 de agosto.

Los trabajos que se están llevando a cabo ahora se centran, por una parte, en una excavación en el yacimiento abierto en los años 90 y la restauración de su perímetro exterior. En este caso, el objetivo que se busca es el de profundizar en la historia del yacimiento accediendo a los niveles medievales y desprendimientos.

Por otra, se mejorará la accesibilidad y se reparará el espacio del área arqueológica. Para ello se restaurarán partes deterioradas por el uso o la humedad debido a las filtraciones. A esto se añade un tratamiento del gas radón.

Las primeras intervenciones se llevaron a cabo en marzo, en una fase previa que ya motivó un cierre temporal y una pausa en la venta de entradas.

Más adelante estas actuaciones tuvieron que paralizarse debido a la falta de los permisos necesarios por parte del Ministerio de Cultura. Este reclamaba una autorización pendiente de tramitar relativa a una modificación, algo que finalmente se gestionó hace unas semanas.

Con este cierre, la Torre de Hércules, uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad, no se podrá visitar ni durante el puente de diciembre ni en Navidad.

Turismo de Galicia y el Concello están manteniendo conversaciones para coordinar el cierre y ocasionar las menores interferencias posibles en la actividad habitual del monumento, valorando la posibilidad de reabrirlo mientras se completan las actuaciones.