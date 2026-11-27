Desde hoy, 27 de noviembre a las 19:30 en Santa Cruz de Oleiros hay más luz. Un año más, el encendido del alumbrado ha reunido a una multitud de curiosos y vecinos en el parque Luis Seoane, conocido como parque de los patos.

"No ha llovido, que eso ya es importante, porque estaba el parque lleno de familias con niños pequeños" explica Jorge Precedo, vicepresidente de la nueva comisión de fiestas. Además, los vecinos que se han acercado han podido disfrutar de una chocolatada y larpeiras gratuitas.

Estas luces, a diferencia de las de otros lugares, son impulsadas y autofinanciadas desde la comisión de fiestas y con las aportaciones de los vecinos de Santa Cruz en vez de por el Concello. Esto ya se venía haciendo así con la comisión anterior. "Una primera decisión que tomamos como directiva nueva era seguir con esto que lo habían hecho muy bien los anteriores y que no queríamos perderlo" comenta Precedo. Se trata del primer evento de la nueva comisión después de una década de trabajo de la anterior. Durante su discurso, también, han querido acordarse de la antigua comisión y pedir un fuerte aplauso para ellos al que se sumaron todos los asistentes.

Los más pequeños han disfrutado del alumbrado Cedida

Además, Precedo relata que llevan semanas trabajando en el proyecto de las luces navideñas, aproximadamente desde que empezó el mes de noviembre asegurándose de que la iluminación sea perfecta y esté presente, por ejemplo, también en los árboles.

No ha faltado Olaf Cedida

"Siempre es especial, todos los años, porque es un trabajo de mucho tiempo y durante muchas semanas" relata el vicepresidente de la comisión. También es especial para los vecinos que deciden acercarse a vivir el evento navideño del encendido a pesar del frío para disfrutar de los árboles iluminados o las figuras, como la del personaje de Disney Olaf.