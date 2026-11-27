Las familias de alumnos de las Escuelas Infantiles Municipales en la concentración de septiembre en la plaza de María Pita Quincemil

La polémica por la adjudicación de las escuelas infantiles municipales de A Coruña llegará de nuevo al pleno. Y lo hará de la mano del PP. Y es que el portavoz popular, Miguel Lorenzo, llevará una moción al pleno del próximo 3 de diciembre para reclamar que se anule todo el procedimiento y se convoque un nuevo concurso. El BNG, por su parte, también pide repetir la licitación después de que el Ayuntamiento excluyese a la empresa propuesta para gestionar los centros del Agra do Orzán y Luis Seoane.

El PP, tal y como indica en nota de prensa, reclamará al gobierno de Inés Rey que anule la licitación y la adjudicación de su gestión y vuelva a sacar el servicio a concurso, después de que los técnicos municipales detectasen una irregularidad grave en las ofertas de la empresa propuesta para dos de los centros.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aseguró este viernes en Cita en María Pita que cuando se hace una adjudicación "se revisan las propuestas y los funcionarios detectaron una irregularidad grave", dijo en referencia a los casos de esas dos escuelas. En cualquier caso, la regidora apuntó a que el servicio de escuelas infantiles se seguirá prestando con normalidad y que será la siguiente empresa clasificada la que asuma los contratos afectados.

Por su parte, desde el PP, se han mostrado muy tajantes ante este asunto. Lorenzo considera que lo ocurrido confirma las denuncias que su grupo ya había llevado al pleno en octubre, a raíz de las reclamaciones de las asociaciones de madres y padres. Quejas por las que las ANPAS de las Escuelas Infantiles Municipales salieron a la calle a finales del mes de septiembre, llenando la plaza de María Pita en defensa de una educación de calidad y con futuro, tras el cambio de las empresas gestoras conocido el pasado mes de julio y que, denunciaban entonces, ponía en riesgo la continuidad de los proyectos educativos.

"Una vez más, el tiempo nos da la razón en nuestras denuncias sobre las chapuzas de Inés Rey. Es incapaz de gestionar bien y lo de las escuelas infantiles es un escándalo que todavía no ha terminado, porque las irregularidades pueden ir a más", sostiene el portavoz popular.

Por todo ello, los populares sostienen que no basta con dejar fuera a la empresa propuesta para estos dos centros y defienden que se repita el procedimiento completo. Lorenzo recuerda además

El BNG pide nueva licitación

La postura del PP coincide con la del BNG, que también reclama anular de oficio todo el procedimiento y convocar una nueva licitación. El concejal nacionalista David Soto considera que las irregularidades detectadas en los contratos de las escuelas Luis Seoane y Agra do Orzán afectan al conjunto del proceso y que la solución no puede limitarse a excluir únicamente estos dos centros.

“As graves irregularidades contaminan todo o proceso. A solución non pode ser excluír só dúas escolas infantís. Cómpre repetir a licitación e facelo da forma máis xusta e transparente posíbel. Hai que anular de oficio o concurso e volver a convocar a Mesa de Contratación para valorar as ofertas e ver que efectivamente se axusten aos pregos”, apunta.

“Os pregos contiñan cláusulas tales como a calidade do ensino, o coñecemento dos barrios e das necesidades das persoas usuarias, a promoción da lingua galega, á que se axustaban perfectamente as empresas coruñesas que até agora viñan prestando este servizo e que contaban cun grande prestixio profesional e moito apoio por parte das familias. Por iso non lle vimos sentido a que se adxudicasen os contratos a empresas de fóra, cando algunhas das cales incorporaran moi recentemente o ensino á súa razón social”, subraya.