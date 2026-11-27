La nueva pasarela de A Falperra ya luce sobre la Ronda de Nelle de A Coruña

La nueva pasarela peatonal de Falperra, sobre la Ronda de Nelle, ya está instalada. Los trabajos para colocar la estructura metálica han quedado prácticamente completados tras varios días de cortes nocturnos en esta vía de A Coruña.

El último de estos cortes, previsto para la noche de este jueves, permitió terminar de colocar el puente que conectará de nuevo la calle Falperra a ambos lados de la Ronda de Nelle. La estructura ya se encuentra en su ubicación definitiva, aunque todavía quedan algunos trabajos antes de que pueda abrirse al paso de los peatones.

En concreto, está pendiente la instalación de las vallas laterales de protección, un último remate necesario para que la nueva pasarela pueda ser utilizada con normalidad.

La actuación, impulsada por el Concello de A Coruña, cuenta con una inversión de 250.000 euros y supone la sustitución completa de la antigua pasarela, que había sido retirada previamente. La nueva estructura es metálica y también incorpora la renovación de elementos como las barandillas, con el objetivo de mejorar la seguridad y accesibilidad del paso.

Para llevar a cabo su instalación, la Ronda de Nelle ha sufrido cortes nocturnos desde el martes hasta este jueves, entre las 21:00 y las 7:00 horas. Durante el día, la circulación se ha mantenido con un carril por sentido.

Una vez completados los últimos trabajos y colocadas las vallas, la pasarela podrá volver a utilizarse y recuperará así la conexión peatonal entre ambos lados de la Ronda de Nelle.