Llegada de las nuevas estructuras del los viaductos del CHUAC de A Coruña Eloy TP

Empiezan a llegar las estructuras de los viaductos para los nuevos accesos al hospital de A Coruña

Los tres nuevos viaductos que se erigirán en los nuevos accesos al CHUAC empiezan a tomar forma. Desde este viernes ya se pueden ver en la zona de As Xubias y en la avenida da Pasaxe las primeras estructuras que formarán parte de los viaductos.

En total, por ahora, se ven dos estructuras de gran tamaño dispuestas encima del terreno de las obras. Previsiblemente, harán falta varias grúas para su izado.

En octubre la Xunta daba a conocer que la empresa Horta Coslada, con sede en Arteixo, sería la encargada de fabricar la estructura metálica. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, adelantaba que durante este mes de noviembre estos cajones ya se podrían transportar a su lugar y, a falta de cuatro días para finalizar el mes, el traslado ya ha comenzado.

Con todo, tal y como indicaba la conselleira, estas estructuras se colocan de manera que darán forma al viaducto sobre la AC-12. Posteriormente, se trabajará en el propio lugar para su ensamblaje y posterior izado sobre los pilares.

El anterior viaducto, de menor volumen, se derribó el pasado mes de marzo, en una primera fase de trabajos para reordenar los accesos al Nuevo CHUAC. Asimismo, el plazo de ejecución para la nueva estructura arrancó en marzo y debe extenderse un año, por lo que el nuevo viaducto debería estar listo la próxima primavera. Mientras, la ampliación del CHUAC se extenderá previsiblemente hasta el 2031.

Los trabajos anunciados constan de un nuevo puente que contará con una glorieta de gran tamaño con un anillo perimetral alrededor del hospital.

Así, se mantiene el acceso desde la AC-12, pero al llegar al CHUAC, la rotonda actual será sustituida por una mucho mayor, con salidas que bordeen todo el centro, distribuyendo así mejor el tráfico.