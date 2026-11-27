El sindicato CIG ha denunciado este viernes una agresión sexual a una trabajadora del Servizo de Atención no Fogar (SAF) de Arteixo (A Coruña), un "hecho gravísimo e intolerable" que, según la central, vuelve a poner de manifiesto la situación de "vulnerabilidad y desprotección" en la que estas empleadas desempeñan su labor en domicilios particulares.

Además de trasladar su apoyo a la trabajadora afectada, la CIG ha recalcado que ninguna mujer debe sufrir violencia sexual en su puesto de trabajo, ni poner en riesgo su integridad física o psicológica. Igualmente, ha incidido en que este hecho no debe tomarse como algo aislado, puesto que estas trabajadoras están "expuestas" a diferentes formas de violencia mientras desarrollan su actividad profesional, situaciones que con frecuencia quedan "invisibilizadas".

Al respecto, la CIG ha apelado a la responsabilidad de las administraciones para garantizar su seguridad y también a las empresas concesionarias del servicio. En ese sentido, el sindicato ve "preocupante" que la Xunta se haya "negado" a firmar el Protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de violencia laboral externa en el SAF, elaborado tras 11 meses de trabajo y negociación.

Por ello, ha pedido a la Consellería de Política Social que "rectifique" y firme el documento, asumiendo su responsabilidad en la protección de las trabajadoras.

Igualmente, han reclamado al Concello de Arteixo que "actúe con responsabilidad" y adopte medidas inmediatas, y a las empresas concesionarias que "cumplan con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales protección frente a las distintas formas de violencia". La CIG también ha exigido protocolos específicos, protección integral para las trabajadoras agredidas, y medidas efectivas para que no tengan que enfrentarse a situaciones de riesgo solas o sin protección.

Fuentes del Concello de Arteixo consultadas por Europa Press han confirmado que la administración municipal es conocedora de esa supuesta agresión sexual y que se han activado los "protocolos correspondientes" para este tipo de casos "en coordinación con la empresa de la que depende la trabajadora".