El COAG abrirá un expediente al profesor de Arquitectura de A Coruña sancionado por acoso

La suspensión de empleo y sueldo de un profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC) por agredir verbalmente a una compañera tendrá recorrido también en el ámbito colegial. El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) ha anunciado que iniciará de oficio un expediente deontológico tras tener conocimiento de los hechos.

A través de un comunicado, el colegio profesional ha lamentado y condenado la situación de acoso y amenazas sexistas sufridas por la docente por parte de otro miembro del claustro. "Queremos mostrar todo nuestro apoyo a la víctima y defender, de nuevo, la necesidad de seguir luchando por la igualdad plena y los derechos de las mujeres", han manifestado desde la entidad.

Los hechos se remontan al pasado mes de julio, cuando, según denunció el grupo de trabajo Igualdade ETSAC, un profesor increpó a una compañera con insultos, amenazas explícitas de violencia física y comentarios sexistas.

Tal y como informó ayer la UDC, la institución académica ha suspendido de empleo y sueldo al docente mediante una resolución firme, tras la instrucción de un expediente por parte de una persona independiente y experta en derecho penal.

"Viene de muchos años atrás"

La doctora arquitecta e investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidade da Coruña, Ruth Varela, asegura que los comportamientos violentos del docente no son nuevos.

"Los hechos concretos de esta última agresión sí se remontan a julio, pero el historial de violencia viene de muchos años atrás. Yo he visto comportamientos violentos, yo misma los he visto con mis ojos hace 25 años", asegura en declaraciones a Quincemil.

Varela sostiene que anteriormente también se habían producido quejas por parte del alumnado, aunque estas no llegaron a tener el mismo recorrido que la actual denuncia.

"Hubo por parte del alumnado quejas importantes", afirma la arquitecta, quien pone en valor que en esta ocasión los hechos se hayan trasladado de manera formal a los órganos competentes de la Universidade. "Se tuvo la valentía de tomar cartas en el asunto y de trasladar al Gobierno de la Universidade la situación de forma oficial", señala.

En este sentido, Varela incide en la importancia de denunciar este tipo de comportamientos y ponerlos en conocimiento de quienes tienen la responsabilidad de intervenir, tramitar los expedientes y establecer los recursos necesarios para evitar que vuelvan a producirse.

Más allá de la sanción

La arquitecta considera que, más allá de las responsabilidades disciplinarias, es necesario garantizar que las medidas adoptadas tengan continuidad en el tiempo y que la comunidad universitaria pueda desarrollar su actividad en un entorno seguro. "Que no queden unas medidas aisladas, sino que se garantice la protección continua de los trabajadores de cualquier centro de trabajo de la ciudad de A Coruña", reivindica.

Varela reconoce que lo sucedido le preocupa especialmente por su vinculación con el ámbito universitario y por las consecuencias que este tipo de comportamientos pueden tener tanto para el profesorado como para el alumnado. "No puede haber violencia en ningún centro de trabajo", insiste.

La investigadora reclama, además, que las declaraciones institucionales de condena a la violencia se traduzcan en actuaciones concretas, recursos y mecanismos de seguimiento que garanticen una protección efectiva de las personas afectadas. "Hay que poner medios, hay que poner un seguimiento pormenorizado, un acompañamiento de este proceso, para que esa persona no se sienta sola, para que vea que realmente tiene apoyo", explica.

Para Varela, es precisamente en el día a día donde se demuestra el compromiso de una institución con el bienestar de sus trabajadores. "Si vamos a trabajar, qué menos que se nos respete cuando vamos a trabajar", sentencia.

"No podemos estar callados"

La arquitecta apela también a la responsabilidad colectiva a la hora de frenar los comportamientos violentos, tanto en el ámbito universitario como en cualquier otro entorno laboral. "Tenemos que aprender y entender que, si estamos callados, estamos siendo parte de ese mecanismo de violencia. Y no podemos estar callados", sostiene.

Varela advierte de las consecuencias personales y profesionales que pueden derivarse de una situación de acoso y reclama solidaridad con quienes las sufren. "Muchas veces hay personas a las que una situación de acoso en el trabajo les arruina la vida", lamenta.

Por ello, considera fundamental actuar desde el momento en el que se tiene conocimiento de los hechos y no confiar en que determinados comportamientos desaparezcan por sí solos.

Reacciones en la ETSAC

El profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura Plácido Lizancos también se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, expresando su solidaridad con su compañera y su firme condena de los hechos. "La universidad debe ser un espacio de libertad, igualdad, respeto y seguridad, en el que no tenga cabida ninguna forma de violencia machista", ha manifestado a través de sus redes sociales.

Al igual que Varela, Lizancos ha incidido en la responsabilidad de la institución académica de garantizar la protección de la docente más allá de las medidas disciplinarias.

"Es obligación de la institución garantizar la protección efectiva de la víctima, preservar sus derechos y evitar su revictimización. Queremos una comunidad universitaria libre de violencias machistas", ha concluido.