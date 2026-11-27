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Aparece un cadáver flotando en el mar en Cee (A Coruña)
Sobre las 17:30 un particular contactó con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil para informar de que había un cuerpo flotando en el antiguo astillero
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Los servicios de emergencias han encontrado el cadáver de una persona en el mar en el municipio coruñés de Cee.
El servicio tuvo constancia del suceso alrededor de las 17.30 horas de esta tarde, según ha informado el 112. Un particular contactó con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil para informar de que había un cuerpo flotando en el antiguo astillero.
Al lugar se desplazaron el 061 y la Guardia Civil que indicaron que tuvieron que sacar a la persona del mar, puesto que había aparecido flotando en el mar, cerca de unas escaleras.