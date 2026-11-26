Suspendido de empleo y sueldo un profesor de la Universidade de A Coruña por agredir a una compañera

La Universidade de A Coruña ha suspendido de empleo y sueldo a un profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura por haber agredido verbalmente a una compañera del centro. Los hechos, que tuvieron lugar el pasado mes de julio, fueron denunciados por Igualdade ETSAC, el grupo de trabajo no formal sobre temas de género de la Escuela.

En un comunicado publicado en la noche del miércoles por el grupo y por la arquitecta y creadora de contenido Miradenovo, se denuncia que en julio de este año "una profesora sufrió una agresión en la que un profesor del área la increpó duramente con insultos". A estos se suman "amenazas explícitas de violencia física" y también "comentarios sexistas".

El grupo de Igualdade manifestó su apoyo a la profesora y demandó a la Universidade que tomase medidas y garantizase la seguridad de la víctima, así como una "atención y protección real" y también la revisión de los protocolos de actuación en situaciones como esta.

Así, este jueves, la UDC informó de que desde el momento en el que tuvo conocimiento de una situación de agresión verbal, "se establecieron medidas cautelares para la protección de la denunciante", con la mediación de los servicios de seguridad de la Universidade y la dirección del propio centro.

Además, se le ofreció apoyo psicológico y de acompañamiento a la víctima.

Paralelamente, se llevó a cabo una instrucción de un expediente por parte de una persona independiente y experta en derecho penal.

La sanción, que suspende al agresor de empleo y sueldo, se establece en una resolución firme.

"Desde la UDC condenamos todo tipo de violencia y actuamos en el ámbito de nuestras competencias", concluye la Universidade en un comunicado.