Solucionado el vertido de aguas residuales en A Coruña provocado por una tubería rota en Bens

El vertido de aguas residuales que se produjo este miércoles en A Coruña a raíz de la rotura de una tubería de Bens quedó solucionado en el mismo día, tal y como informa hoy la Xunta de Galicia. El Gobierno gallego, a través de Augas de Galicia, llevó a cabo un bypass de emergencia en el lugar para detener el vertido, que estaba provocando una llamativa cascada que desembocaba en el mar.

Según ha explicado la Xunta, en las últimas horas los trabajos se centraron en dejar desatascada la tubería, unas actuaciones que se dieron por finalizadas este mediodía.

Durante la intervención se cerró el acceso a la cala de Bens y también se cortó el tráfico en la carretera que conecta Bens con Suevos.

La incidencia se había notificado el miércoles por la mañana, cuando saltaron las alarmas por la rotura de una tubería en la zona de Bens con aguas residuales que procedían de la red de Arteixo y se dirigían a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

Ese mismo día, horas después, la Xunta apuntaba a un corrimiento de tierras provocado por las lluvias y al propio estado de la tubería como causas de la rotura. También el Concello de A Coruña, municipio en el que se registró la incidencia, señalaba el movimiento de tierras como causante, aunque aludía a unas obras autonómicas como el motivo por el que el terreno había cedido.

La Xunta aclaró ayer que las obras que está acometiendo Augas de Galicia por el nuevo recolector están situadas en un punto distinto al de la incidencia.

Respecto a la rotura, el Gobierno gallego anunció que acometerá un nuevo trazado tras revisar el tramo afectado para renovar así la conexión con el arenal.

En una carta remitida a las alcaldías de ambos municipios, el director de Augas de Galicia informaba ayer de lo sucedido y anunciaba que, una vez esclarecidas las responsabilidades, la Xunta iniciará trámites para determinar quién debe asumir la financiación para cubrir los daños y las actuaciones posteriores.