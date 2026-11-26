Ya está en marcha el proyecto piloto del Concello de A Coruña para reforzar la recogida de voluminosos por barrios

Desde esta semana ya está en marcha el proyecto piloto que el Concello de A Coruña propone para mejorar la recogida de voluminosos en la calle. Denuncian fuentes municipales que muchos residuos son depositados sin el aviso obligatorio al servicio municipal a través del teléfono 010.

De lunes a sábado el servicio de recogida realizará recorridos intensivos de retirada de enseres en seis zonas de la ciudad conforme al siguiente programa:

Lunes. Zona 1. Monte Alto, Durmideiras y Ciudad Vieja.

Martes. Zona 2. Orzán, A Falperra, Sagrada Familia (1), Os Rosales, Os Castros (1).

Miércoles. Zona 3. Os Castros (2), Barrio de las Flores, O Castrillón, Matogrande, Xuxán, Estación (zona Alfonso Molina).

Jueves. Zona 4. Sagrada Familia (2), Estación, Vioño, Birloque, Mesoiro Vello y Novo Mesoiro.

Viernes. Zona 5. Agra do Orzán, Ventorrillo, Os Rosales (2).

Sábado. Zona 6. A Zapateira, Breogán, Obradoiro, Feáns, Pedralonga, Palavea, Agrela, Pocomaco, As Xubias, Nostián, Bens.

El Ayuntamiento ha calificado las zonas 1,2,4 y 5 como de alta demanda. Por ello, los domingos habrá servicio de recogida en el que se realizará un repaso de estas zonas con mayor demanda y se atenderán incidencias pendientes. Hay que recordar que el servicio 010 sigue siendo la vía de comunicación para las solicitudes de los ciudadanos

Además, se acompañará de un refuerzo de la colaboración entre la Concejalía de Medio Ambiente y la Policía Local para detectar incumplimientos de la normativa o puntos especialmente conflictivos. De esta manera, esperan optimizar los recursos de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos además de los voluminosos.

También está prevista una campaña de comunicación para que la ciudadanía utilice de forma correcta el servicio gratuito de retirada de residuos, respetando la fecha y el horario asignado por el 010.

Complementa los puntos limpios

Este programa piloto para mejorar la recogida de residuos se suma a la segunda etapa de la implantación de puntos limpios de proximidad en la ciudad. La red, con 14 ya instalados en Matogrande, Xuxán y Os Rosales, se ampliará en breve con otros 70 hasta cubrir todos los barrios.

A esta red de minipuntos para depositar residuos de pequeño tamaño y difícil reciclaje hay que añadir los dos puntos limpios fijos situados en Eirís y Labañou y el punto limpio móvil, cuyo recorrido y horarios se pueden consultar en la web del Ayuntamiento.