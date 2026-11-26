El joven que apagó el incendio de anoche en La Urbana de A Coruña: "Era la primera vez que usaba un extintor"

Imagina estar tomando algo tranquilamente con tus amigos en la terraza de un bar y, de repente, escuchar un ruido parecido al de un táser. "Escuchamos unos chispazos muy fuertes. Fue lo primero que pensé", recuerda Gonzalo, que estaba celebrando en La Urbana la pasada noche que una amiga de su novia se había sacado el carnet de conducir.

Ellos estaban sentados al otro lado de la esquina, en la calle Mariñas, por lo que no se enteraron de que el cuadro eléctrico de la calle estaba ardiendo hasta que se levantaron y vieron lo que estaba pasando.

Las chispas saltaban de unos cables situados a apenas unos centímetros de la entrada del local de la plaza José Sellier. Entre medias estaba el portal número 10. A causa del cortocircuito, dos edificios y la propia Urbana se quedaron sin luz.

Así que, sin pensárselo dos veces, Gonzalo cogió el extintor del bar y se fue directo al punto de donde salía el humo. "Mis amigos me decían que no me hiciera el héroe", ríe. Pero menos mal que lo hizo. "Si las llamas llegan hasta el toldo, prendía todo", asegura. Además, vio que había gente en la planta de arriba. Así que actuó sin dudarlo.

"Era la primera vez que utilizaba un extintor. Fue un debut algo intenso", cuenta a este medio a la mañana siguiente del gran susto. Muchos de los que estaban mirando expectantes la escena lo grabaron. En las imágenes se ve cómo apunta con la manguera del extintor directamente al cuadro eléctrico, rodeado por el polvo de la herramienta y el humo provocado por el propio fuego.

Cuando llegaron la Policía y los bomberos, ya no había rastro de las llamas. Hasta el lugar se desplazaron ocho bomberos distribuidos en tres vehículos. Según recoge el propio boletín de incidencias, a su llegada "un vecino ya lo había apagado". Los efectivos avisaron entonces a la empresa suministradora, que se hizo cargo de la reparación.

"Hay que tirarlo todo"

En estos momentos, desde La Urbana todavía no saben si podrán volver a abrir este jueves. César, su dueño, explica a este medio que, tras quedarse toda la noche sin luz, tendrán que tirar "todo lo de las neveras y el congelador". A causa del polvo y el líquido del extintor, les espera además una jornada de intensa limpieza, ya que ayer no pudieron recoger nada después del incidente.

Así quedó anoche La Urbana cuando los clientes tuvieron que abandonar el bar Cedida

Una faena, especialmente porque la caja de empalmes de la línea distribuidora eléctrica que ardió ni siquiera era la del local. La que corresponde a La Urbana está justo debajo del toldo y quedó intacta incluso después del incendio.

Ahora tendrán que volver en cuanto sepan que hay luz para "hacer producción nueva de cocina" y ponerse manos a la obra con la limpieza.

Por su parte, Gonzalo hoy puede contar que gracias a su rápida reacción el fuego no fue a más. A pesar de los daños y desperdicios que deja el incidente en el bar, por suerte todo quedó en un susto. Y quién se lo iba a decir: este joven de 33 años, que trabaja en A Coruña desde hace cuatro años en otro bar de la zona de Riazor, fue quien logró sofocar las llamas... incluso estando en su día libre.