Un hombre ha fallecido a primera hora de este jueves en A Coruña después de ser localizado inconsciente en plena calle. Un particular alertó al 112 tras encontrárselo tendido en la avenida de Oza, a la altura del número 42.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del 061, aunque los servicios de emergencia únicamente pudieron confirmar su fallecimiento. Según fuentes policiales, la muerte se habría producido por causas naturales.

El aviso se recibió en torno a las 8:00 horas de esta mañana y movilizó a los servicios de emergencia hasta este punto de la ciudad. Hasta donde también se trasladaron agentes de la Policía Local y Nacional.