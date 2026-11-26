El entorno de la Torre de Hércules de A Coruña será declarado Lugar de Memoria Democrática

El Gobierno central ha dado el primer paso para reconocer varios enclaves de A Coruña como Lugar de Memoria Democrática. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves, 26 de noviembre, el acuerdo de incoación del procedimiento impulsado por la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática.

Bajo la denominación "A Coruña, ciudad de memoria", el expediente engloba cinco espacios vinculados a la historia de la ciudad y a la represión franquista: la península de la Torre, Punta Herminia, Campo da Rata, la Casa Cornide y la Casa Museo Casares Quiroga.

El reconocimiento pretende preservar la memoria de los acontecimientos históricos ligados a estos enclaves, así como dignificar a las víctimas de la violencia y la represión por su defensa de la democracia y la libertad.

El entorno de la Torre

Uno de los principales escenarios de la represión franquista en A Coruña se encuentra en las inmediaciones de la Torre de Hércules. Los fusilamientos en la zona de Campo da Rata y Adormideras comenzaron el 24 de julio de 1936, apenas unos días después de que triunfase la sublevación militar en la ciudad.

La elección de este enclave estuvo estrechamente vinculada a la proximidad de la antigua Prisión Provincial, inaugurada en 1927, así como al carácter periférico y escasamente poblado que tenía entonces la zona.

Con la recuperación de la democracia, este entorno se convirtió en un espacio de homenaje a las víctimas. Allí se encuentran actualmente los Menhires pola Paz, obra de Manolo Paz e inaugurados en 1994; el monumento Aos fusilados da Guerra Civil, diseñado por Isaac Díaz Pardo e inaugurado en 2001; y el memorial Xermolos de Paz e Liberdade, que desde 2010 recoge los nombres de víctimas de la represión.

La Casa Cornide

Otro de los inmuebles incluidos en el expediente es la Casa Cornide, palacete del siglo XVIII situado en el número 25 de la calle Damas, en plena Ciudad Vieja, y cuya titularidad continúa en manos de los herederos de Francisco Franco.

El BOE recoge cómo el edificio pasó a ser propiedad municipal en 1962 mediante una permuta con el Ministerio de Educación. Posteriormente, salió a subasta pública y fue adquirido por Pedro Barrié de la Maza por 305.000 pesetas. Apenas cuatro días después, el empresario vendió el inmueble a Carmen Polo por 25.000 pesetas.

Además, entre 1962 y 1976, el Ayuntamiento de A Coruña destinó más de 1,3 millones de pesetas a obras, mantenimiento y suministros del edificio.

El documento establece similitudes entre la trayectoria de la Casa Cornide y la del Pazo de Meirás, aunque recuerda que el inmueble coruñés, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2023, continúa en manos de la familia Franco y que el Concello trabaja para recuperarlo para el patrimonio público.

La Casa Museo Casares Quiroga

El expediente incluye también la vivienda situada en el número 12 de la calle Panaderas, ligada a Santiago Casares Quiroga, una de las principales figuras del republicanismo gallego y presidente del Consejo de Ministros en el momento del golpe de Estado de julio de 1936.

La vivienda fue saqueada tras la sublevación militar y posteriormente incautada y adjudicada al Estado en 1941. Su biblioteca también fue objeto de expolio, mientras que su familia sufrió las consecuencias de la represión y el exilio.

El Ayuntamiento de A Coruña adquirió el inmueble en 2001 y lo abrió al público en 2007 como Casa Museo Casares Quiroga.

¿Qué supone la declaración?

La apertura del expediente implica la anotación preventiva de estos enclaves en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática, así como la aplicación provisional de su régimen de protección.

Esta medida no alterará el uso actual de los espacios, aunque deberá garantizarse su conservación y evitarse la retirada o desaparición de los elementos erigidos en recuerdo de las víctimas.

Una vez se apruebe la declaración definitiva, el Gobierno prevé impulsar la creación de recursos audiovisuales y digitales, así como la instalación de placas, paneles informativos y otros distintivos que permitan divulgar la relevancia histórica de estos lugares.

El procedimiento deberá someterse ahora a los trámites de información pública y audiencia. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática dispone de un plazo máximo de doce meses desde su incoación para resolver y notificar el expediente.