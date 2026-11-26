El PP de A Coruña en un encuentro sectorial y el PSde y el BNG en los mítines de este jueves Cedida

La carrera hacia el 29N en A Coruña: el resumen de campaña de este jueves 26 de noviembre

El último jueves de campaña para las elecciones del 29N ha seguido marcado por actividades de los partidos políticos en A Coruña. Aunque el clima sigue sin acompañar, no ha impedido que el PSdeG, el PP y el BNG sigan con los repartos en las calles de la ciudad.

El Partido Popular celebró esta mañana un encuentro sectorial en A Coruña en el que participaron, el candidato a la alcaldía, Miguel Lorenzo, la responsable autonómica de Vivienda e Infraestructuras, María M. Allegue, y los candidatos al Congreso, Tristana Moraleja y Gonzalo Mora.

Durante el encuentro, Lorenzo denunció que la Xunta "hace y el Estado y el Concello no hacen ni dejan hacer". Por ello, defendió que la ciudad necesita un Gobierno del Partido Popular en Madrid para avanzar en esta materia. Como ejemplo de las actuaciones del Gobierno gallego puso la construcción del Nuevo CHUAC y la construcción de viviendas públicas en Monte Mero, Xuxán y Elviña.

Por su parte, la conselleira María M. Allegue pidió "sentidiño al Gobierno del Estado, ya que ni el Ministerio de Transportes ni el Ministerio de Vivienda han hecho absolutamente nada por A Coruña y tampoco por Galicia". Y, destacó los 200 millones de euros que la administración autonómica está invirtiendo en construir vivienda pública en la ciudad y el compromiso de la continuidad de la Vía Ártabra.

El BNG en Palexco

Por su parte, el BNG continuó con el reparto de publicidad y papeletas electorales en el barrio de Monte Alto con la participación de la candidata a la alcaldía, Avia Veira, y la concelleira y candidata número 4 al Congreso, Mercedes Queixas.

Por la tarde, celebraron un mitin a las 20:00 horas en el Palexco de A Coruña. La cita contó con la presencia de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; el candidato al Congreso por A Coruña, Néstor Rego; y los también candidatos Mercedes Queixas, Rosana Pérez, Alberto Lema y Mario Figueira. También estuvo presente la candidata a la alcaldía de A Coruña, Avia Veira.

“Imos a por un resultado histórico, témolo na punta dos dedos, e para conseguilo hai que mobilizarse e concentrar no BNG todo o voto da xente que leva Galiza na cabeza e no corazón, da xente que quere políticas valentes e transformadoras”, recalcou.

Pontón apeló a llenar las urnas de orgullo galego, de orgullo de una ciudad que luchó con María Pita, que vio nacer las Irmandades da Fala y que tiene una larga historia de lucha obrera, recordando a las Cigarreiras. Con todo, llamó a acudir a votar el 29N con la "camiseta de Galiza", apostando por la única fuerza que "vai poñer por diante a este País" y que va a "poñer o corpo polos galegos e as galegas".

Ante unas derechas a las que, señalan, el BNG nunca apoyará y la otra pata del bipartidismo, de la que ya se sabe lo que se puede esperar, la líder nacionalista avanzó que el Bloque no dará "nin un só cheque en branco", sino que exigirá un trato justo para Galicia. "Trato xusto é unha AP-9 galega e libre de peaxes, é unha tarifa eléctrica galega, é un tren de cercanías, é que lle devolvan á Coruña os seus terreos portuarios", ejemplificó.

El PSOE en Ferrolterra

En cuanto al PSdeG, este jueves su actividad electoral en la provincia se centró en la comarca de Ferrolterra. Concretamente, en As Pontes a las 19:30 horas, con la participación de la candidata al Congreso, Obdulia Taboada, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro y Valentín González Formoso, alcalde de As Pontes.

Los socialistas centraron sus intervenciones en la importancia de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, en la disputa por el último de los ocho diputados que elige la provincia de A Coruña y en la defensa de las pensiones, los derechos y los servicios públicos.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, desmontó la imagen de "gran gestor" con la que Feijóo se presenta a sí mismo reivindicando su etapa al frente de la Xunta: "En A Coruña conocemos bien esa gestión. Es la del nuevo CHUAC, por el que llevamos esperando décadas y que dijo que estaría terminado en 2027. ¿Sabéis cuántos edificios están hechos? Cero".

La regidora también hizo referencia a la "no gestión" en materia de vivienda: "Ese mismo gestor es el que dice que va a construir un millón de viviendas en cuatro años cuando en trece no fue capaz de entregar una sola en la ciudad".