La Audiencia de A Coruña condena a dos hombres a prisión por agredir a sus exparejas

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha emitido este jueves dos condenas de prisión a dos hombres por agredir a sus exparejas. Uno de ellos se enfrenta a seis años y nueve meses en la cárcel por delitos de violencia de género, coacciones y amenazas graves. El otro afronta diez meses de prisión por agredir a su expareja en Betanzos.

Las dos sentencias se han formalizado un día después del 25N, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada en la que la manifestación de A Coruña congregó a unas 2.500 personas.

Amenazas de muerte

En la primera de las condenas de este jueves la Audiencia ha considerado culpable de quebrantamiento de una medida cautelar, maltrato en el ámbito de la violencia de género, coacciones, lesiones, tres delitos de amenazas graves y daños a un hombre que agredió a su expareja en su domicilio en julio del año pasado.

Los magistrados consideran probado que el condenado, de 37 años, estableció contacto con la mujer pese a la existencia de una orden judicial de alejamiento desde ese mismo año.

El hombre fue hasta su casa y, allí, la golpeó en varias ocasiones y profirió gritos asegurando que iba a matar a las tres personas que se encontraban en la vivienda, empleando para ello dos cuchillos que cogió en la cocina después de pegar a la mujer en el balcón.

La sentencia recoge asimismo que el condenado hirió en el abdomen a una de las residentes y retuvo a su expareja contra su voluntad amenazándola. Posteriormente, fue detenido por agentes de la Guardia Civil.

Esta resolución no es firme y cabe interponer recurso ante el TSXG.

Agresión en Betanzos

Por otra parte, también este jueves, la sección primera de la Audiencia ha condenado a diez meses de prisión a un hombre por agredir a su expareja en Betanzos tras una discusión que tuvo lugar en el domicilio de ambos y donde también vivían sus dos hijos menores de edad.

En su sentencia, el tribunal lo considera autor de un delito de lesiones y de otro de vejaciones injustas continuadas. Además, le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la víctima y comunicarse con ella durante tres años y cuatro meses.

De todas formas, lo absuelve de los delitos de violencia habitual, de los tres delitos de maltrato y de la tentativa de agresión sexual, al no quedar estos suficientemente acreditados.

En este caso, las vejaciones habían comenzado años atrás, con insultos reiterados como "hija de puta" o "malcriada" y, en una ocasión que tuvo lugar en julio del 2023, una agresión en la que el hombre la sujetó por el cuello, provocándole una lesión en el lado izquierdo.