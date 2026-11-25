Capturas de los vídeos sobre este conato de incendio en la facha del edificio de La Urbana Capturas de pantalla

Lo que parece haber sido un cortocircuito en una instalación eléctrica en la fachada de La Urbana provocó unas llamas que no tardaron en ser apagadas por los vecinos

Susto en uno de los bares más conocidos de A Coruña: un incendio por un cortocircuito dura unos segundos

Una de las plazas más animadas de A Coruña protagonizó esta noche un pequeño susto que fue solucionado en apenas unos minutos. Un conato de incendio en la fachada de la Urbana, en la plaza José Sellier, fue solventado por la rápida acción de los vecinos, que adelantaron el trabajo de los bomberos de la ciudad, que llegaron poco después.

Según el testimonio de una de las personas que estaban cenando en el popular establecimiento hostelero, de repente comenzó a irse la luz y a escucharse "petardazos" procedentes de una instalación eléctrica de la fachada del edificio. Primero comenzaron unas chispas y unos pequeños fuegos, y luego comenzó a arder la instalación.

Afortunadamente había gente en la plaza, y "los chavales de los bares de alrededor sacaron los extintores y lo consiguieron apagar", según el testimonio. Pocos minutos después llegaron los bomberos e inspeccionaron el fuego y el edificio, asegurándose de que no había habido más daños materiales ni personales.