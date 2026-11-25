De reuniones a las carpas y mítines: así viven en A Coruña la política los jóvenes del PP, PSOE y BNG

La política no empieza cuando se convoca una campaña electoral ni termina cuando se cierran los colegios. Al menos, así lo entienden quienes forman parte de las organizaciones juveniles de los principales partidos. Detrás de los carteles, las carpas, los mítines y las fotografías de los candidatos hay un trabajo que se prolonga durante todo el año y que tiene como protagonistas a jóvenes que, además de compartir unas determinadas ideas, encuentran en estos espacios una forma de participar en la vida pública, debatir sobre los problemas que les afectan y construir relaciones personales.

En A Coruña, las juventudes del Partido Popular, el PSOE y el BNG tienen sus propias dinámicas, estructuras y maneras de entender la participación política. Novas Xeracións, Xuventudes Socialistas y Galiza Nova son las organizaciones que canalizan buena parte de esa actividad, con reuniones, asambleas, encuentros, campañas temáticas y propuestas dirigidas específicamente a la población joven. Tres estructuras con identidades diferentes, pero con un elemento en común: la intención de acercar la política a una generación a la que, con frecuencia, se le atribuye falta de interés por los asuntos públicos.

Sus responsables en A Coruña, Jacobo Vega, de Novas Xeracións; Antón Cillero, de Xuventudes Socialistas; y Gonzalo Prado, de Galiza Nova, explican a Quincemil cómo se organiza ese trabajo, qué ocurre cuando llega una campaña electoral y de qué manera intentan incorporar a más jóvenes a sus respectivas organizaciones. La cita del próximo 29 de noviembre, con las elecciones generales en el horizonte, es uno de esos momentos en los que toda esa actividad adquiere una dimensión diferente.

Mucho más que campañas

Quienes observan la actividad de los partidos desde fuera suelen asociar a sus organizaciones juveniles con las campañas electorales: jóvenes repartiendo propaganda, colocando carteles, participando en mítines o acompañando a los candidatos en sus visitas. Sin embargo, esa es solamente una parte de su actividad. Buena parte del trabajo se desarrolla lejos de los focos, en reuniones donde se discuten propuestas, se organizan iniciativas y se decide qué asuntos deben formar parte de la agenda política de cada organización.

Jacobo Vega define el día a día de Novas Xeracións como una actividad en constante movimiento. "Actos, carpas, mítines, escuelas de verano y visitas que nos permiten aprender y seguir formándonos", resume. Pero el responsable de la organización juvenil del PP en A Coruña también pone el acento en una dimensión que no siempre resulta tan visible: las relaciones entre sus integrantes y el espacio que encuentran para compartir inquietudes. "Somos un equipo de jóvenes que compartimos inquietudes, intereses y, sobre todo, muchos debates", explica.

Esa combinación entre actividad política y convivencia también está presente en Xuventudes Socialistas. Antón Cillero describe una organización que intenta adaptar su ritmo al del partido, pero que mantiene sus propios espacios de decisión y participación. Por una parte, están las ejecutivas y las asambleas, donde se trabaja sobre la estrategia, se debaten medidas y se elaboran propuestas. Por otra, los encuentros más informales, en los que la actualidad política se convierte en motivo de conversación sin necesidad de seguir un orden del día.

"Conciliamos el trabajo serio y planificado con la espontaneidad de quienes comparten una visión y ganas de cambiar las cosas", señala. Para Cillero, ambas dimensiones se complementan. La política requiere planificación, debate y organización, pero también necesita espacios en los que los jóvenes puedan relacionarse, intercambiar opiniones y reforzar los vínculos que sostienen el trabajo colectivo.

En Galiza Nova, Gonzalo Prado destaca una característica propia de su funcionamiento: la autonomía respecto al BNG, pese a ser su organización juvenil. Esa independencia se traduce en la capacidad de organizar actos, desarrollar campañas y mantener grupos de trabajo y asambleas propias, tanto en el ámbito local como en el comarcal. Al mismo tiempo, la organización participa en la actividad política del nacionalismo gallego y colabora con el partido en sus iniciativas.

"Entón, o día a día da organización é un traballo propio como organización xuvenil, e tamén axudar e seguir no traballo do BNG como organización política", explica Prado. Esa doble vertiente permite que Galiza Nova mantenga una agenda propia, con asuntos que considera prioritarios para la juventud, sin desvincularse de la estrategia general del BNG.

Debates, actos y convivencia

Las actividades de estas organizaciones no se limitan a las reuniones internas. Una parte importante de su trabajo consiste en organizar encuentros abiertos, escuchar a otros colectivos y generar espacios de participación en los que los jóvenes puedan acercarse a la política sin necesidad de tener una vinculación previa con el partido.

En Novas Xeracións A Coruña, esa actividad incluye iniciativas para conocer de primera mano las preocupaciones de la juventud de la ciudad. Vega menciona las escuchas activas con el candidato del PP a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, en las que los jóvenes pueden trasladarle sus opiniones sobre diferentes cuestiones municipales. También participan en plenos, organizan encuentros con personalidades de la formación y acuden a las actividades que se programan desde la estructura autonómica.

Entre ellas figuran las escuelas de verano, como la celebrada el pasado agosto en Lalín, y las reuniones bajo el formato "E se tomamos algo con", concebidas para compartir un rato con diferentes representantes del partido. La idea, explica Vega, es que la actividad política no esté presente únicamente en los momentos de mayor exposición pública, sino que también sirva para aprender, conocer otras experiencias y establecer relaciones entre personas con inquietudes similares.

En Xuventudes Socialistas, los congresos ocupan un lugar destacado dentro de esa dinámica. Cillero los describe como auténticos puntos de inflexión, jornadas de debate en las que se confrontan ideas, se presentan propuestas y se decide qué iniciativas deben defenderse desde la organización. No se trata solamente de encuentros para renovar estructuras o elegir responsables, sino de espacios en los que se intenta trasladar el debate juvenil al conjunto del partido y, posteriormente, a las instituciones.

El responsable socialista reivindica precisamente esa capacidad de convertir las propuestas surgidas desde una organización juvenil en medidas con recorrido político. Como ejemplo, cita la Ley de Matrimonio Igualitario aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que considera una muestra de cómo determinadas reivindicaciones pueden pasar del debate político a convertirse en cambios legislativos.

Galiza Nova, por su parte, combina los actos de contenido estrictamente político con otras propuestas de carácter social. Prado pone como ejemplo el trabajo que vienen desarrollando sobre el acceso a la vivienda, una cuestión que ha ocupado buena parte de su agenda en los últimos meses. Entre las actividades organizadas cita un encuentro en la ONCE con diferentes plataformas relacionadas con la vivienda, otro acto en la plaza del Obelisco y una convocatoria en Monte Alto.

Pero no todo son reuniones y debates sobre cuestiones concretas. La organización también busca generar espacios de convivencia entre militantes y simpatizantes. Uno de los ejemplos que menciona Prado es el magosto popular celebrado en el Campo da Leña, que reunió a centenares de personas. Una actividad con un componente festivo, aunque sin desligarse de la dimensión política que, según explica, está presente en todos los aspectos de la vida cotidiana.

"Consideramos que a política está presente en todos os aspectos da nosa vida", sostiene. De ahí que Galiza Nova combine las campañas y los actos reivindicativos con propuestas que permitan socializar, compartir experiencias y reforzar los vínculos entre quienes forman parte del nacionalismo gallego.

Cuando llega la campaña

Si durante el resto del año las organizaciones juveniles mantienen una actividad constante, la convocatoria de unas elecciones modifica por completo sus agendas. Los encuentros se multiplican, los desplazamientos aumentan y las horas de trabajo se extienden. La actividad que habitualmente se reparte entre reuniones, iniciativas y actos temáticos se concentra entonces en un objetivo común: trasladar el mensaje del partido a la calle y movilizar al mayor número posible de personas.

En Novas Xeracións conocen bien ese cambio de ritmo. Vega asegura que la diferencia se nota especialmente en la presencia territorial. Las carpas del PP, explica, están instaladas durante estas semanas tanto por la mañana como por la tarde en distintos barrios de A Coruña, lo que obliga a organizar turnos y coordinar a los integrantes de la organización juvenil con el resto de la formación.

"Si el ritmo en época no electoral ya es intenso, durante la campaña se multiplica muchísimo", reconoce. A los actos y mítines se suman las salidas a la calle, la preparación de actividades y el acompañamiento a los candidatos. Es un trabajo que exige disponibilidad y coordinación, pero que, según destaca, se lleva mejor cuando existe un grupo dispuesto a repartirse las tareas.

"Todos arrimamos el hombro en la medida de nuestras posibilidades", explica. Y ahí aparece una de las partes que más reivindica: la convivencia entre compañeros. Incluso en los días más cargados, siempre queda algún momento para tomar un café, compartir unas risas o comentar cómo ha ido la jornada. "Entre acto y acto siempre hay tiempo para un café, unas risas y para disfrutar del equipo", resume.

En Xuventudes Socialistas, el despliegue electoral también tiene una vertiente política y otra más ligada a la presencia en la calle. Cillero explica que la preparación no comienza cuando se activa oficialmente la campaña, sino que requiere un trabajo previo para elaborar propuestas dirigidas específicamente a los jóvenes. Vivienda, empleo digno, feminismo y justicia social son algunos de los asuntos que sitúa en el centro de ese programa.

"Por un lado, está la parte más política y de fondo, la de ponernos a pensar en grande y construir un programa hecho por y para la juventud" explica. El objetivo es que las reivindicaciones de las nuevas generaciones no queden diluidas en el conjunto de las propuestas electorales, sino que tengan un espacio propio y respondan a problemas que afectan directamente a su vida cotidiana.

Pero las campañas también tienen una cara mucho más visible. Xuventudes Socialistas prepara materiales propios, merchandising y acciones de movilización con los que busca diferenciar su presencia de la del resto del partido. Entre los objetos que menciona Cillero figuran peines, barras de cacao, gorras y pegatinas, elementos pensados para llamar la atención y acercar la organización a quienes se encuentran con ella en la calle.

Y hay un elemento que destaca especialmente en su relato: la "Pedroneta", el vehículo vinilado de la organización con el que recorren diferentes localidades de Galicia durante las campañas. "Es donde nos echamos a la calle juntos, recorriendo cada villa y cada rincón del país", explica. Una manera de trasladar la actividad política más allá de las sedes y de convertir los desplazamientos y los encuentros con los ciudadanos en una parte fundamental de la experiencia electoral.

Para Galiza Nova, la campaña también supone un esfuerzo importante de movilización, aunque Prado insiste en que su preparación no puede entenderse como una actividad aislada de quince días. La organización trabaja durante todo el año para mantener el contacto con la juventud, desarrollar sus propias iniciativas y construir una base de participación que después se activa con mayor intensidad cuando se convocan elecciones.

"Unha campaña electoral constrúese durante catro anos, non se constrúe durante quince días", afirma. Es una de las ideas que más repite durante la conversación. A su juicio, el trabajo electoral necesita detrás una actividad política continuada, porque no basta con aparecer en las calles cuando se acerca una votación y desaparecer una vez que se conocen los resultados.

Durante esos días, la organización refuerza sus acciones de propaganda, las pegadas de carteles y los actos públicos. También busca que los jóvenes simpatizantes den un paso más y se impliquen directamente en la campaña. Prado considera que las elecciones son una oportunidad para acercar a personas que no participan habitualmente en la actividad política, pero que pueden encontrar en ese momento un motivo para incorporarse a una organización.

La política, tamb las redes

La forma de relacionarse con la juventud ha cambiado y las organizaciones políticas son conscientes de que ya no basta con organizar reuniones o colocar una carpa en una plaza para llegar a todas las personas a las que quieren dirigirse. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para difundir mensajes, convocar actividades y generar debates que, en ocasiones, pueden trasladarse rápidamente del entorno digital a las calles.

Cillero considera que la movilización digital es uno de los motores de transformación social. La rapidez con la que se difunden las convocatorias y la facilidad para compartir reivindicaciones permiten que determinados asuntos adquieran visibilidad en muy poco tiempo. Cita como ejemplos las movilizaciones en defensa de la sanidad y la educación públicas, así como la capacidad de los jóvenes para superar las burbujas de contenido y organizar respuestas colectivas.

Sin embargo, el responsable de Xuventudes Socialistas advierte de que esa actividad no puede quedarse únicamente en una pantalla. "Somos nativos digitales, pero es precisamente frente a esa inercia hacia el individualismo donde elegimos rebelarnos. Apostamos por lo colectivo", explica.

Su planteamiento pasa por aprovechar las posibilidades de las redes sin perder los espacios presenciales. Reunirse, debatir cara a cara, organizar actividades y compartir experiencias forman parte de una manera de entender la militancia que, según defiende, necesita contacto humano para mantenerse en el tiempo. El activismo digital puede servir para convocar y difundir, pero la organización colectiva requiere también encuentros físicos y vínculos entre sus integrantes.

En Galiza Nova, Prado también destaca el trabajo en redes sociales como una de las vías que han contribuido al crecimiento que atribuye a la organización en los últimos tiempos. Junto a las acciones en la calle, los actos y las pegadas de carteles, la presencia digital forma parte de una estrategia continuada para llegar a nuevos jóvenes y dar a conocer sus reivindicaciones.

En el caso de Novas Xeracións, Vega pone el acento en la necesidad de que la organización sea capaz de acercarse a quienes todavía no se sienten identificados con la política tradicional. Considera que los jóvenes tienen preocupaciones concretas y que existe margen para darles respuesta desde las instituciones. Por eso, entiende que las organizaciones juveniles deben servir como un puente entre esas inquietudes y los partidos.

¿La juventud tiene interés?

Es una de las preguntas que sobrevuelan habitualmente el debate político: ¿realmente la juventud ha perdido el interés por la política? Los tres responsables rechazan esa idea, aunque cada uno aporta argumentos distintos para explicar por qué consideran que las nuevas generaciones siguen implicándose en los asuntos públicos.

Vega cree que los jóvenes tienen numerosas preocupaciones, especialmente relacionadas con el acceso a la vivienda y la precariedad laboral. A su juicio, el problema no es tanto la falta de interés como la dificultad para encontrar una formación política con la que identificarse y que sea capaz de ofrecer respuestas a sus problemas.

"No creo que la juventud esté desinteresada. Tenemos muchas inquietudes y preocupaciones que, con voluntad política, podrían solucionarse", señala. En ese contexto, considera que Novas Xeracións tiene un papel importante a la hora de escuchar a los jóvenes, acercarles la actividad de su partido e invitarles a participar. Para ilustrar esa idea, recurre a una frase atribuida a Ortega y Gasset: "Jóvenes, haced política, porque si no la hacéis, se hará igual y posiblemente en vuestra contra".

Desde Xuventudes Socialistas, Cillero también rechaza el tópico de una generación ajena a los problemas colectivos. Considera que las nuevas generaciones han cambiado las formas tradicionales de participación y que su interés se manifiesta en las movilizaciones por los servicios públicos, las reivindicaciones medioambientales y las protestas relacionadas con los derechos sociales.

"Lejos del falso mito de la apatía, la juventud demuestra continuamente un profundo interés y una vigilancia constante ante la realidad social". defiende. Para el responsable socialista, la juventud no ha dejado de implicarse, sino que ha encontrado otras maneras de hacerlo, con una participación más transversal y una mayor capacidad para reaccionar ante determinados acontecimientos.

Prado coincide en esa lectura y pone ejemplos recientes de movilización en A Coruña y en el conjunto de Galicia. Cita las concentraciones contra la presencia de discursos de odio y el fascismo, las protestas relacionadas con el proyecto de Altri y las manifestaciones en defensa de la sanidad pública y de los derechos laborales.

"Na Coruña nas últimas semanas vivimos a demostración perfecta de que a xuventude si que ten interese pola política”, asegura. Para él, la presencia de miles de jóvenes en diferentes movilizaciones demuestra que existe una preocupación real por lo que sucede a su alrededor, aunque no siempre se traduzca en una afiliación a un partido o en la participación en sus estructuras.

La diferencia, según plantea, está en cómo se canaliza ese interés. "O mellor xeito para canalizar esa preocupación e ese interese na política é na organización, na organización da mocidade nas organizacións políticas como pode ser Galiza Nova", sostiene.

El futuro pasa por la vivienda

Más allá de las diferencias ideológicas, hay una cuestión que aparece de manera recurrente en las respuestas de los tres responsables: las dificultades que encuentran los jóvenes para construir un proyecto de vida. La vivienda, el empleo y la posibilidad de emanciparse ocupan un lugar destacado en sus discursos y explican buena parte de las iniciativas que desarrollan desde sus respectivas organizaciones.

En Novas Xeracións, Vega señala especialmente la vivienda y la precariedad laboral como dos de los problemas que afectan a las generaciones más jóvenes. Considera que son cuestiones que requieren respuestas políticas y que explican por qué la juventud tiene motivos para implicarse en el debate público.

Xuventudes Socialistas sitúa esos mismos asuntos entre las prioridades de sus propuestas electorales, junto al feminismo y la justicia social. La intención, según Cillero, es que las reivindicaciones juveniles tengan un espacio propio en los programas y que los jóvenes puedan participar en su elaboración, en lugar de limitarse a respaldar las propuestas que llegan desde las estructuras adultas del partido.

En Galiza Nova, la vivienda ha protagonizado buena parte de la actividad reciente. Prado defiende un modelo político que garantice el acceso a una vivienda y permita a los jóvenes desarrollar su vida en el lugar en el que desean vivir, sin verse obligados a marcharse por las dificultades económicas o por el encarecimiento de los alquileres.

"Queremos que todo o mundo teña dereito á vivenda, que todos podamos chegar a fin de mes e que non teñamos que elixir entre comer e ter a calefacción acendida", explica. Su planteamiento incluye también la defensa de una educación verdaderamente gratuita y de unas condiciones que permitan a la juventud estudiar y desarrollar su futuro en Galicia.

Son planteamientos diferentes sobre cómo abordar los problemas, pero que muestran hasta qué punto las preocupaciones materiales de las nuevas generaciones han ganado protagonismo en la actividad de estas organizaciones. La militancia juvenil no se limita, por tanto, a defender unas siglas o acompañar a sus candidatos: también busca convertir las inquietudes de su generación en propuestas políticas.

El trabajo después del 29N

La campaña del 29 de noviembre representa un momento de especial intensidad para las tres organizaciones, pero ninguna de ellas entiende que su trabajo pueda terminar cuando se cierren las urnas. Para Novas Xeracións, será una nueva oportunidad para participar en la actividad del PP, acompañar a sus candidatos y trasladar a la calle sus propuestas sobre los problemas de la juventud. Vega asegura que la organización afronta la cita con la intención de movilizar a los jóvenes y reclamar un cambio político de la mano de Alberto Núñez Feijóo.

En Xuventudes Socialistas, la prioridad pasa por combinar el apoyo a las candidaturas del PSOE con una campaña que mantenga la identidad propia de la organización juvenil. Cillero insiste en que el trabajo de elaboración de propuestas y la movilización sobre el terreno son dos partes inseparables de un mismo proceso.

En Galiza Nova, Prado plantea la cita electoral como una oportunidad para reforzar la presencia del BNG y trasladar a los jóvenes la importancia de contar con una representación propia en Madrid. Defiende que el voto a la formación nacionalista permitirá llevar al Congreso las reivindicaciones de las clases populares gallegas y frenar el avance de la derecha y la ultraderecha, una interpretación política que sitúa en el centro del mensaje que la organización trasladará durante la campaña.

Pero, por encima de los objetivos electorales de cada formación, los tres responsables coinciden en una idea: la participación política necesita continuidad. Las carpas, los mítines, las pegadas de carteles y los actos públicos son la parte más visible de una actividad que también se construye en las reuniones, los debates, las conversaciones informales y los encuentros entre compañeros.

Detrás de cada campaña hay jóvenes que dedican parte de su tiempo a organizar actividades, preparar propuestas, recorrer barrios y localidades o participar en reuniones que no siempre trascienden públicamente. Algunos encuentran en esas organizaciones una primera experiencia de militancia; otros, un espacio para desarrollar inquietudes que ya tenían antes de acercarse a un partido. Y muchos descubren que la actividad política también tiene una dimensión personal, hecha de amistades, discusiones, viajes y experiencias compartidas.

Tres organizaciones, tres maneras de entender la política juvenil y una misma certeza entre sus responsables: el interés de los jóvenes no desaparece cuando termina una campaña. Lo que cambia es la forma de expresarlo y los espacios en los que deciden participar. Para Novas Xeracións, Xuventudes Socialistas y Galiza Nova, el reto está precisamente en conseguir que ese interés no se quede en una movilización puntual y encuentre un lugar estable en la vida política. Porque, como recuerda Gonzalo Prado, "o traballo político e o traballo das campañas electorais é un traballo moi concreto que se fai durante quince días", pero necesita detrás cuatro años de actividad.