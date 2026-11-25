Así será la reforma del Coliseum de A Coruña: más espacio y nuevas salidas de emergencia

El Coliseum de A Coruña se prepara para una nueva reforma con la que ganará espacio y mejorará sus condiciones de seguridad. El Concello ha aprobado este miércoles en Xunta de Goberno Local la salida a licitación del proyecto, que contempla la eliminación de las antiguas estructuras taurinas, la creación de nuevas salidas de emergencia y la ampliación de los corredores en la zona de camerinos.

La intervención, que contará con una inversión de cerca de 250.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, permitirá reconfigurar diferentes espacios del recinto, lo que previsiblemente se traducirá en un aumento de su capacidad.

Uno de los principales cambios será la desaparición de los elementos vinculados a los espectáculos taurinos, actualmente en desuso. En concreto, se reacondicionará la antigua zona de chiqueros y toriles para convertirla en un espacio diáfano que facilite la evacuación de la pista durante la celebración de eventos. "La reforma supondrá ganar espacio libre en uno de los recintos culturales más importantes de España tanto por número de eventos como por público", ha explicado la alcaldesa, Inés Rey.

Más espacio y seguridad

Otra de las actuaciones previstas será el ensanchamiento del corredor situado en la zona de camerinos, que pasará a tener una anchura mínima de tres metros para mejorar las condiciones de evacuación.

Asimismo, se instalará un nuevo circuito de columna seca, con varias tomas distribuidas por diferentes puntos del recinto para conectar equipos de extinción de incendios.

El proyecto contempla también la instalación de nuevas puertas cortafuegos, la creación de vestíbulos a lo largo del corredor, la adaptación de los sistemas de canalización e iluminación y la incorporación de nuevas luminarias, tanto de uso general como de emergencia, así como nuevas tomas de corriente.

A estas actuaciones se suma la creación de una nueva salida al exterior, para lo que será necesario retirar el muro que actualmente cierra el antiguo acceso a los corrales.

Las críticas del PP

La reforma del Coliseum no está exenta de críticas. El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, lamentó este martes que el incremento del aforo previsto sea inferior al anunciado por el Gobierno local en 2023.

Según apuntó el popular, la intervención permitirá sumar alrededor de 600 espectadores, superando los 9.000, pero quedándose lejos de los 11.000 anunciados inicialmente.

"Quiere vender como éxito tardar cuatro años en ampliarlo y hacerlo en 2.000 menos de los que se comprometió", criticó Lorenzo, quien calificó el proyecto como uno de los "grandes anuncios que luego no cumple" el Gobierno municipal.