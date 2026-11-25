Mapa de A Coruña de la app Refúxia-T. Xunta de Galicia

Del parque de Oza a los polígonos: estas son las zonas más frías y las más cálidas de A Coruña

En días de calor, la primera opción para refrescarse en A Coruña son las playas. Pero estos no son los únicos sitios en los que refugiarse del calor. A lo largo de la ciudad los parques o las zonas de costa son algunas de las áreas más frescas y mejores candidatas a convertirse en refugios climáticos, en contraposición con otras como los polígonos, que acumulan mayores registros de temperaturas. Estas son algunas de las diferencias que refleja el mapa interactivo Refúxia-T, impulsado por la Xunta de Galicia para identificar posibles refugios climáticos.

La iniciativa se presentó este lunes en el Consello da Xunta y, con ella, el Gobierno gallego busca contribuir en las labores de identificación de islas de calor y de posibles zonas de refugio.

Así, en el mapa se establecen tres tipos de zona.

Por una parte están los potenciales refugios climáticos, espacios que habitualmente cuentan con vegetación dentro de una zona urbana y, por ello, su superficie suele estar más fresca que la de su alrededor. Concretamente, el mapa interactivo refleja aquellas zonas cuya superficie está, por lo menos, 0,7 grados más fresca que la media urbana.

Siguiendo estos indicadores, en A Coruña las zonas más frescas y, por ende, los posibles refugios climáticos, son los parques como Santa Margarita y la zona del Paseo de los Puentes, el parque Europa y el de Oza, algunas zonas verdes de San Pedro de Visma, los terrenos entre San Cristovo das Viñas y As Rañas, parte de las zonas verdes de Elviña o de Eirís o el campus de Oza y As Xubias.

Algunos de los potenciales refugios climáticos de A Coruña. Xunta de Galicia

Cualquiera de estas zonas se podría convertir en un futuro quizás no muy lejano en un refugio ante las olas de calor.

Para ello, además de registrar temperaturas inferiores a la media, deberán cumplir también requisitos de accesibilidad, seguridad y confort.

El mapa refleja por otra parte las islas de calor.

Entre las moderadas, se muestran las zonas urbanas en las que la temperatura de su superficie supera entre 3,5 y 5,4 grados el valor registrado a su alrededor. En días de verano, pueden contribuir a aumentar la sensación de calor.

Volviendo al caso de A Coruña, entrarían en esta categoría áreas como el puerto en su extensión próxima al muelle del Centenario, frente a la Palloza y el parque Europa y hasta San Diego. También los polígonos industriales y, curiosamente, los barrios de Monte Alto y Os Rosales, probablemente por la situación de sus terrenos y por estar rodeados de zonas de temperaturas más bajas.

Para ver cuáles son las islas de calor intenso, aquellas en las que la temperatura media supera en más de 5,4 grados la media del suelo urbano cercano, echando un vistazo al mapa la mirada va directamente a los polígonos industriales.

Tanto Agrela como Pocomaco, ambos con elevada actividad, concentran dos de los puntos más cálidos de la ciudad herculina.

También entran en esta categoría grandes superficies comerciales, como los centros comerciales de Marineda City y El Corte Inglés y Cuatro Caminos, el de Os Rosales o el Carrefour de Alfonso Molina.

Algunas de las zonas más cálidas identificadas en A Coruña. Xunta de Galicia

Algo más llamativo es el caso de áreas deportivas.

Pese a ser conocidos como un lugar frío y con mucho viento, especialmente en los meses de invierno, los campos de fútbol de la Torre entran en las islas de calor intenso. También lo hace el pabellón de Elviña.

Todo el mapa se puede explorar al detalle en esta web.

Rede galega

Para elaborar esta herramienta interactiva e identificar las zonas, se tomó como referencia la temperatura de la superficie medida con el satélite Landsat a lo largo de siete años, entre los veranos de 2019 a 2025.

La metodología que sigue se basa en el proyecto CLIMA 25 del Plan PIMA de refugios climáticos, combinando teledetección, inteligencia artificial, mediciones ambientales sobre el terreno y criterios ecológicos y de biodiversidad.

Este es el primer paso en el diseño de la futura Rede galega de refuxios climáticos, un espacio común para coordinar, ordenar y visibilizar los refugios climáticos, identificar ámbitos prioritarios de actuación y favorecer la creación de nuevos espacios de protección.

Para favorecer su implantación, la Xunta establecerá líneas de apoyo para la creación de nuevos refugios y la adecuación y mejora de espacios existentes. Paralelamente, Medio Ambiente ha elaborado una guía metodológica para identificar y evaluar estos espacios y establece requisitos mínimos.

A futuro, la idea es que el mapa de Refúxia-T sirva también para consultar esa red autonómica y localizar refugios climáticos con información como sus horarios, condiciones de acceso y servicios disponibles.