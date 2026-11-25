Una mujer queda atrapada en su coche tras volcar en la AP-9 a su paso por Abegondo (A Coruña)

Una mujer ha resultado herida este miércoles por la mañana tras sufrir una salida de vía con su vehículo en la AP-9, a su paso por el municipio coruñés de Abegondo, en sentido A Coruña. El coche terminó volcado y la conductora quedó atrapada en su interior, por lo que tuvo que pedir ayuda a través del teléfono de emergencias 112 Galicia.

El accidente se produjo pasadas las 08:00 horas. La propia implicada contactó con el servicio de emergencias para explicar que no podía salir del vehículo y que se encontraba herida, aunque permanecía perfectamente consciente. Su llamada permitió activar el operativo de asistencia.

Hasta el lugar se desplazó una dotación del parque comarcal de Bomberos de Ordes, que se encargó de rescatar a la mujer y facilitar el acceso de los profesionales sanitarios al interior del coche. El equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 la atendió en el lugar y se encargó de su traslado a un centro hospitalario.

Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico también acudió al punto del accidente para intervenir en el siniestro. No han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la salida de vía ni sobre el estado de la conductora.