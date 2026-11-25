A Coruña conmemora el 25N con un lazo humano en Riazor: "Las víctimas no están solas"

A Coruña se ha sumado este miércoles, 25 de noviembre, a las reivindicaciones del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con una jornada de actividades organizada por el Concello para visibilizar esta lacra social y rendir homenaje a las víctimas de la violencia machista.

La programación arrancó a las 10:30 horas con una andaina desde la explanada de la Ciudad Deportiva de Riazor y el frontón de la Ciudad Deportiva de A Torre. Tras una actividad deportiva, la jornada ha culminado con la formación de un lazo humano y la lectura de un manifiesto en el frontón de Riazor, donde se ha trasladado el acto debido a las condiciones meteorológicas.

La alcaldesa, Inés Rey, junto a representantes de los distintos grupos políticos municipales y participantes de la andaina, ha tomado parte en este homenaje. La regidora ha comenzado recordando a las 47 mujeres asesinadas en lo que va de año y a los 38 menores que, según ha señalado, se han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista.

"Es una lacra social, es un terrorismo doméstico y es una cuestión de Estado", ha reivindicado Rey, quien también ha puesto el foco en la violencia vicaria y ha recordado que más de 1.300 mujeres han sido asesinadas por violencia de género desde que comenzaron los registros en 2003.

"Detrás de cada cifra hay hijos e hijas, hay padres, hay hermanos, hay amigos, hay una ausencia, hay una esperanza de vida truncada y hay una desgracia que no podemos obviar", ha expresado.

"Que no tengan miedo"

La alcaldesa ha querido trasladar un mensaje de apoyo a las mujeres que sufren violencia de género, poniendo en valor los recursos municipales destinados a acompañarlas y ayudarlas a salir de esa situación.

"Que no están solas, que estamos a su lado", ha insistido Rey, quien también ha advertido de cómo la problemática de la vivienda afecta a aquellas mujeres que se ven obligadas a seguir conviviendo con sus agresores ante la imposibilidad de acceder a un nuevo hogar.

"Que no tengan miedo y que se apoyen en las instituciones porque es nuestra obligación protegerlas", ha añadido.

Críticas al PP y a Vox

A las puertas de la cita electoral del próximo domingo, la regidora ha trasladado también sus reivindicaciones al terreno político, con críticas tanto a Vox como al Partido Popular.

Rey ha acusado a Vox de negar la existencia de la violencia de género y al PP de relegar la igualdad entre sus prioridades y acercarse a las posiciones de la formación de ultraderecha.

"Seamos conscientes de que más allá de una cuestión de partidos es una cuestión de derechos humanos. Los derechos de las mujeres son derechos humanos y aquí hay que posicionarse claramente. O se está con los agresores o se está con las víctimas. Nosotros lo tenemos claro, estamos con las mujeres", ha manifestado.

Nuevas formas de violencia

Rey también ha alertado de las nuevas formas de violencia machista vinculadas al ámbito digital. Además del acoso a través de las redes sociales, la alcaldesa ha señalado el uso de aplicaciones como Bizum por parte de los agresores para continuar hostigando a sus víctimas.

La regidora ha incidido en la impunidad

que, a su juicio, proporciona el anonimato en internet y ha abogado por regular el uso de las redes sociales mediante la identificación de sus usuarios. "El que sea tan valiente para acosar en las redes sociales, que asuma que le pueda llegar una denuncia a su domicilio", ha concluido.

Delegación del Gobierno

Acto por el 25N en la Delegación del Gobierno en Galicia Quincemil

El 25N también se conmemoró este miércoles en la Delegación del Gobierno en Galicia, en un acto presidido por Pedro Blanco y que cerró la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. La jornada comenzó con un minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia machista y continuó con la lectura del manifiesto aprobado por el Consejo de Ministros.

El texto puso el foco en la necesidad de mantener una respuesta institucional frente a todas las formas de violencia contra las mujeres y recordó que 47 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en 2026, además de tres menores.

El manifiesto reivindicó también el papel del renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con 461 medidas destinadas a reforzar la prevención, la protección y la recuperación de las víctimas. Entre las prioridades señaló las nuevas formas de violencia, como la vicaria, la económica y la digital.

"Construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres exige también construir una sociedad que acompañe", recoge el texto, que reclama más formación especializada, coordinación entre servicios y una atención que evite culpabilizar a las víctimas.

El acto terminó con un llamamiento a mantener la unidad de las instituciones y de la sociedad para evitar retrocesos. "Ninguna víctima se sienta sola" y que las generaciones futuras puedan "vivir nunha sociedade libre de violencia machista" fueron algunas de las ideas con las que se cerró la lectura.

La Diputación de A Coruña

Acto de la Diputación de A Coruña por el 25N Quincemil

La Diputación de A Coruña centró este año su acto del 25N en la prostitución y la explotación sexual de las mujeres. Bajo el lema "Non son clientes, son agresores e puteros, e están ao teu carón. Míraos de fronte", la campaña "De Fronte" busca cuestionar la normalización social de los hombres que pagan por sexo.

La diputada de Igualdade, Sol Agra, defendió que la violencia machista sigue siendo una realidad estructural y reclamó no normalizar ninguna de sus formas. "Este ano 47 mulleres foron asasinadas a mans das súas parellas ou exparellas e tres dos seus fillos canda a nai", recordó antes de sentenciar: "Isto non é ideoloxía de xénero, é machismo, e o machismo mata".

La campaña provincial continuará durante los próximos meses con materiales educativos para jóvenes y familias, un circuito teatral, acciones de sensibilización y una jornada formativa sobre prostitución y explotación sexual prevista para enero de 2027.

Entre las iniciativas educativas habrá recursos para abordar la educación afectivo-sexual, el impacto de la pornografía en la adolescencia, el consentimiento y las violencias digitales. La programación también incluye una guía para familias y actividades dirigidas al alumnado de secundaria.

"Vai sendo hora de que a vergoña cambie de lado", defendió Agra al reclamar una mayor responsabilidad social sobre quienes participan en el sistema prostitucional.