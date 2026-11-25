Vertido de aguas residuales en Bens ocasionado por la rotura de una tubería. Quincemil

Un corrimiento de tierra provocó la rotura de la tubería de Bens que causó el vertido en A Coruña

Las fuertes lluvias que cayeron estos días en el municipio de A Coruña son posiblemente el origen de la rotura de una tubería en Bens que ha provocado este miércoles un vertido de aguas residuales en el mar. La Xunta apunta a un corrimiento de tierras por las precipitaciones como la causa más probable del incidente.

A esto añade que la incidencia tuvo lugar "fuera del ámbito de actuación" del recolector que ejecuta desde hace meses a través de Augas de Galicia.

La entidad pública trabaja en la zona pero lejos del tramo en el que se produjo la rotura y que pertenece al término municipal de A Coruña.

Por otra parte, el Gobierno gallego aclara que asumió la gestión de esta incidencia "por responsabilidad y ante la necesidad de intervenir cuanto antes" en un suceso que ha afectado tanto al municipio de A Coruña como al de Arteixo, por provenir de aquí las aguas residuales.

La Xunta señala también que la red municipal de Arteixo lleva conectada al nuevo recolector desde el pasado mes de junio.

Despliegue

Por la proximidad de los trabajos ejecutados por Augas de Galicia, se ordenó a los operarios que se desplazasen hasta la zona afectada para minimizar las afecciones de la rotura. Aquí acudieron también agentes de la Policía Local y personal del Concello de Arteixo movilizado en la zona.

Como solución, la entidad pública está realizando un bypass de emergencia como solución "inmediata y provisional".

Los trabajos finalizarán en las próximas horas.

En cuanto a la rotura, localizada en A Coruña, la Xunta ha decidido acometer un nuevo trazado tras revisar el estado del tramo y así completar una renovación total de la conexión con el arenal.

Mientras continúan los trabajos, la playa de Bens continúa con su acceso cerrado. Además, también fue necesario cortar al tráfico la carretera que conecta Bens con Suevos.