Una cascada de aguas residuales desemboca en el mar de A Coruña tras romperse una tubería en Bens

Una cascada de aguas residuales está desembocando en el mar de A Coruña, en la zona de Bens. El vertido, ocasionado por unas obras que estaba llevando a cabo la Xunta para conectar la red, provocó la rotura de una tubería que conducía las aguas desde Arteixo hacia la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), situada en el término municipal de A Coruña.

La incidencia se notificó este mismo miércoles, provocando una imagen de lo más llamativa en la que se ve cómo las aguas residuales desembocan directamente en el mar.

En la zona ya se encuentra una empresa que trabaja en la reparación de la tubería y en cortar el vertido que está llegando al mar. Será la Xunta la que se haga cargo de la reparación. Para ello será necesario utilizar una pala excavadora, que ya está de camino.

Por el momento, la carretera que conecta Bens con Suevos ha tenido que ser cortada al tráfico, así como la cala de Bens, cuyo acceso también está prohibido.

Rotura de la tubería

El vertido se produjo a raíz de unas obras de conexión a la red que estaba llevando a cabo la Xunta. Aunque todavía estamos a la espera de que la Consellería de Medio Ambiente facilite algún tipo de información, fuentes municipales indican a este medio que la rotura de la tubería se produjo por la falta de actuación en un tramo en el que el terreno cedió.

De esta forma, el conducto por el que circulaban las aguas residuales desde el municipio de Arteixo hasta la depuradora de A Coruña cedió y provocó la salida del agua hacia el exterior, generando esta llamativa cascada.

¿Mal olor?

Quincemil se ha podido acercar hasta el punto donde se produce el vertido y ha comprobado que las aguas residuales han dejado un mal olor en la zona, aunque por el momento no se aprecia una afectación especialmente destacable en los alrededores.

También es cierto que muy cerca de este punto se encuentra la planta de tratamiento de residuos de Nostián, por lo que no se diferencia si el olor procede de la basura o si de las aguas residuales.