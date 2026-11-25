Una casa abandonada arde por completo esta madrugada en el barrio de Eirís, en A Coruña

Una casa abandonada en la que pernoctaba gente ardió por completo esta madrugada en el barrio de Eirís, en A Coruña. Ocurrió en torno a las 03:00 horas de este miércoles, cuando los bomberos recibieron el aviso en el parque de Agrela y se desplazaron hasta el lugar: la calle Calexa.

A su llegada se encontraron con una vivienda totalmente en llamas, con el tejado caído sobre las dos plantas con las que contaba la edificación. Hasta el lugar se trasladaron también Policía Nacional y Local, así como Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Sin embargo, estos últimos no hicieron falta, pues una de las personas que se encontraba ahí durante el incendio acudió por sus propios medios al hospital para ser valorado.

Para sofocar el incendio, los bomberos movilizaron inicialmente tres vehículos y nueve efectivos. Durante la intervención tuvieron que ampliar el dispositivo con un camión aljibe y un bombero más para apoyar las labores de extinción. Finalmente, consiguieron apagar el fuego "sin mayor incidencia", según relatan en el boletín del Concello.

Desde el 112 informan además que los bomberos comprobaron que no quedaba más gente en su interior, al conocerse que esta vivienda se utilizaba por gente sin techo para pasar la noche.

Esta mañana, Quincemil acudió hasta la calle Calexa para comprobar el estado en el que había quedado la vivienda. Del inmueble apenas quedaba la estructura, después de que las llamas calcinaran todo por completo. Incluso a pesar de la lluvia, todavía se percibía el olor a quemado.

La casa se encuentra algo alejada del resto de edificaciones de la zona, por lo que a primera hora apenas había vecinos en las inmediaciones.