Obras en el bajo de la calle Torre que ocupará el nuevo rastro de Reto. Quincemil

Cuando un local comercial lleva mucho tiempo vacío y sin uso deja de llamar la atención a los vecinos de un barrio. Cuando el día menos pensado algo se mueve en ese bajo y se intuye la recuperación de actividad entonces despierta la curiosidad de esos vecinos. Es lo que pasa estos días con dos bajos de los números 88-96 de la calle Torre de A Coruña.

Estos locales fueron hasta 2021 del Ministerio de Defensa, que durante años no consiguió vender en subasta, junto a otras de sus propiedades en la ciudad, a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied). Llevaban tiempo desocupados, sin inquilinos comerciales, por eso el Estado quiso desprenderse de ellos y obtener ingresos.

Tras su venta hace cinco años, los bajos continuaron vacíos. Pero en su interior se pueden ver a obreros estos días que introducen mobiliario y adaptan los espacios, parte de los cuales dan a la calle Cabo Ponte Anido. En breve va a abrir ahí el Rastro Reto, que se mudará desde la calle Orillamar.

En uno de estos bajos estuvo una floristería, Flor Coruña, y en el otro la tienda Colchón & Colchón. Al menos llevan 20 años cerrados. "Madre mía, la de tiempo que llevaba esto cerrado", se sorprendía este martes una pareja mayor al pasar frente a los locales y ver movimiento dentro.

Muebles y ropa

La Asociación Reto a la Esperanza gestiona Rastro Reto como parte de la obra social a la que se dedica, la ayuda, acogida y acompañamiento a personas con problemas de adicciones. En el amplio bajo de Orillamar acumula muebles y ropa de segunda mano.

El cambio a la calle Torre, prácticamente a la vuelta de la esquina, permitirá a Reto disponer de una superficie parecida, aunque distribuida de otra manera. Seguirá recogiendo y vendiendo mobiliario y prendas de segunda mano, también muebles fabricados por los jóvenes de la asociación, y contará con una pastelería permanentemente abierta con café y “postres de diferentes sitios del mundo”, según anuncia en un cartel que está pegado en el escaparate del nuevo local.

Anuncio de la nueva apertura de Rastro Reto. Quincemil

Fuentes del Rastro Reto avanzan que prevén empezar la actividad en la nueva ubicación dentro de dos semanas. En la calle Torre se instalarán en régimen de alquiler.

Reto tiene más de un rastro con ropa y muebles de ocasión. En la calle Isaac Peral del polígono de Agrela hay otro, junto a la sede de la asociación, así como en Ramón Menéndez Pidal, en Os Mallos, y en el polígono de Sabón en Arteixo.

Propiedades del Estado

El portal del Invied en internet no tiene actualmente propiedades en la ciudad de A Coruña que estén a la venta. Anteriormente el Estado logró adjudicar de manera directa bienes en las zonas de Cuatro Caminos, Zalaeta y Riazor. A finales de 2021 obtuvo por los bajos de la calle Torre un total de 282.100 euros.

Bajo de la calle Torre con fachadas a la calle Cabo Ponte Anido. Quincemil

También de Defensa fue el solar de la calle Adelaida Muro que después adquirió el Ministerio de Defensa, donde han comenzado los trabajos para construir once pisos de alquiler social.

El Concello también ha llegado a un acuerdo con Defensa para reparcelar la finca que en el pasado ocupó el cuartel de automóviles de Agrela, en la que se podrán instalar las cocheras del transporte público y recogerá el nuevo contrato del servicio, que en breve saldrá a concurso.