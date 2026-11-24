A Coruña encadena dos días consecutivos con incidencias en el suministro eléctrico en distintos puntos de la ciudad. Si este lunes el apagón afectó a buena parte del barrio de Elviña, este martes los problemas se han trasladado al centro, donde varias calles se han quedado sin luz y distintos negocios han visto condicionada su actividad.

En esta ocasión, las zonas afectadas son las calles Torreiro, Socorro, Orzán y un tramo de Galera. También ha afectado a la calle Real y a San Nicolás. La falta de suministro ha perjudicado tanto a establecimientos de hostelería como a otros negocios, aunque con consecuencias diferentes en función de su actividad.

Los bares y restaurantes que permanecían abiertos han continuado atendiendo a sus clientes en la medida de lo posible y sin electricidad. Otros comercios, sin embargo, se han encontrado con mayores dificultades y no han podido desarrollar su trabajo con normalidad al depender del suministro eléctrico.

Manu, que se encontraba tomando algo en uno de los establecimientos de la zona cuando se produjo el corte, explica que la luz se fue de repente y no volvió. El camarero del local tampoco tenía más información sobre lo ocurrido ni sobre cuándo podría recuperarse el servicio.

Desde Naturgy señalan que no les consta ninguna incidencia relacionada con estos cortes de suministro en las calles afectadas. Por el momento, tampoco se ha confirmado si los problemas registrados este martes en el centro guardan alguna relación con los del día anterior.

El apagón de este lunes afectó a buena parte de Elviña, especialmente a zonas como Pajaritas y Ministerios, además de las calles Pérez Ardá y Salvador de Madariaga. La incidencia también tuvo consecuencias para la circulación, ya que varios semáforos dejaron de funcionar, entre ellos los situados en el cruce de Salvador de Madariaga con la ronda de Outeiro. La Asociación de Vecinos de Elviña apuntó entonces a una incidencia de Fenosa.

Así, los problemas eléctricos vuelven a afectar a la ciudad por segundo día consecutivo, aunque en esta ocasión las consecuencias se están dejando notar especialmente en la actividad comercial y hostelera del centro.