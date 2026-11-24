Pedro Blanco, sobre las amenazas de bomba en A Coruña: "Quiero mandar un mensaje de absoluta tranquilidad"

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha vuelto a pronunciarse este martes sobre la oleada de falsas amenazas de bomba que durante los últimos días ha generado preocupación entre la ciudadanía de A Coruña.

Lo ha hecho durante la presentación del dispositivo electoral para las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno en A Coruña.

Preguntado por la necesidad de hacer una llamada a la reflexión colectiva ante la alarma generada por estos episodios, Blanco ha reconocido que existe una especial sensibilización entre la población tras los correos electrónicos que obligaron a desalojar más de una treintena de centros educativos de la ciudad la pasada semana.

"Somos conscientes de que estamos en un momento en el que existe una cierta sensibilización a raíz de lo que pasó en los últimos días. Quiero mandar un mensaje de absoluta tranquilidad", ha señalado.

El delegado ha insistido en que los cuerpos de seguridad del Estado permanecen atentos a la situación y ha explicado que, dadas las circunstancias, también se ha abordado esta cuestión con la Junta Electoral.

La investigación sigue abierta

En relación con los correos electrónicos que contenían las falsas amenazas de bomba, Blanco ha confirmado que los cuerpos de seguridad continúan trabajando en la identificación de sus autores. "Los cuerpos de seguridad están trabajando en la posible identificación de esa persona o esas personas que mandaron esos anónimos", ha explicado.

El delegado ha reiterado su llamamiento a la calma, al tiempo que ha advertido de las consecuencias legales que pueden tener este tipo de actuaciones.

"Yo les digo a todos los vecinos y vecinas que estén tranquilos porque se trata de mensajes de muy mal gusto, que son delitos", ha afirmado, asegurando que, una vez identificados los responsables, se les aplicará "todo el peso de la ley".

Tranquilidad de cara al 29N

Blanco ha querido trasladar también un mensaje de tranquilidad de cara a la jornada electoral del próximo domingo, para la que Galicia contará con un dispositivo de seguridad integrado por cerca de 7.700 efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales.

"Estoy absolutamente convencido de que todo va a ir con total normalidad. Algún mínimo incidente podremos tener, pero lo importante es que la gente no tenga temor", ha manifestado.

El delegado ha insistido en que los recientes episodios no deben condicionar la participación ciudadana en los comicios y ha garantizado que los cuerpos de seguridad estarán trabajando para que la jornada transcurra sin incidencias. "La gente tiene que ejercer su derecho al voto, que no tenga ningún tipo de miedo", ha concluido.