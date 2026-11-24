La nueva pasarela de la Ronda de Nelle, en A Coruña, empieza a colocarse esta noche: estos son los cortes

El Concello de A Coruña comienza este martes por la noche la colocación de la nueva pasarela peatonal de Falperra, que permitirá mantener la conexión de la calle Falperra sobre la Ronda de Nelle. La actuación cuenta con una inversión de 250.000 euros y supondrá la sustitución completa de la estructura que existía hasta ahora.

Los trabajos entran así en su segunda fase después de que ya se haya retirado la antigua pasarela. La nueva estructura será metálica e incluirá también la renovación de elementos como las barandillas, con el objetivo de mejorar tanto la seguridad como la accesibilidad del paso.

La actuación obligará a realizar cortes nocturnos en la Ronda de Nelle entre las 21:00 y las 7:00 horas hasta este jueves, incluido, mientras se instala la nueva estructura. Durante el día se mantendrá un único carril de circulación en cada sentido.

Cuando la vía esté cortada, el tráfico se desviará hacia la avenida dos Mallos en sentido bajada y hacia Fernando Rey en sentido subida.

El Concello señala que la renovación busca mantener una conexión peatonal "ágil" y accesible entre ambos lados de la Ronda de Nelle, dentro de la programación municipal de rehabilitación de infraestructuras en los barrios.

Esta actuación se suma a otras intervenciones recientes en pasarelas de la ciudad. El Concello acaba de completar también la remodelación de la pasarela entre estaciones, utilizada a diario por miles de personas para cruzar la avenida de Alfonso Molina y conectar a pie los barrios de Cuatro Caminos y Os Mallos.

Además, el contrato de mantenimiento de pasarelas aprobado este año contempla una inversión de más de 700.000 euros durante los próximos dos años.