La AC-14 junto al aeropuerto, una de las carreteras en las que se ha registrado una salida de vía este martes. DGT

Las lluvias provocan tres salidas de vía en A Coruña y su área en apenas tres horas

Este martes pasado por agua ha dado lugar a una escena que se ha repetido en varios puntos de A Coruña y su área: vehículos que pierden el control y sufren salidas de vía. Afortunadamente, en los tres siniestros registrados en esta jornada solamente una persona ha resultado herida de manera leve, pero el regreso de las lluvias ha afectado a la seguridad al volante.

La primera de estas salidas de vía tuvo lugar hacia las 14:20 horas en Alfonso Molina, en sentido salida de la ciudad, a la altura del Flexicar.

Aquí un coche derrapó cuando intentaba incorporarse a la avenida, perdiendo el control al intentar frenar y quedando metido en el arcén, en dirección contraria a la circulación.

Aproximadamente una hora más tarde, hacia las 15:30 horas, tenía lugar un suceso similar en la Tercera Ronda, cerca del centro comercial Marineda, también en una de las salidas de A Coruña.

En este caso fue el propio particular implicado en el accidente el que dio aviso al 112, alertando de que había perdido el control del vehículo y chocado contra la mediana, quedando en medio de la carretera. La propia persona que iba en el vehículo resultó herida leve y fue atendida por los servicios sanitarios.

El tercer accidente se produjo a las 17:15 horas, en este caso en la AC-14AL, cerca de la rotonda que da acceso al aeropuerto de Alvedro, en el municipio de Culleredo.

En este punto, cerca del kilómetro 1, otro turismo sufrió también una salida de vía recibiendo un fuerte impacto en su parte delantera.

En la carretera quedaron algunos restos del vehículo que tuvieron que ser retirados con posterioridad, aunque los daños materiales fueron los únicos que hubo que lamentar.