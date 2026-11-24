Las lluvias provocan inundaciones en el taller de un concesionario de coches de A Coruña

Las intensas lluvias de los últimos días han dejado imágenes de inundaciones en el interior de las instalaciones de un concesionario de A Coruña, que pertenece al grupo Caetano y que tiene las marcas de Renault y Dacia. Varios vídeos grabados por trabajadores muestran cómo el agua entra en distintas zonas de la nave, donde se acumula en el suelo del taller y afecta a los espacios de trabajo.

La situación ha generado preocupación entre parte de la plantilla, que denuncia que los problemas de las instalaciones vienen de atrás y que las condiciones laborales se han ido deteriorando con el paso del tiempo. Un empleado del concesionario, que prefiere mantener el anonimato, asegura en representación de los mismos que llevan tiempo trasladando sus quejas a la empresa y que incluso se han producido inspecciones de trabajo.

Según su testimonio, las filtraciones no son el único problema al que se enfrentan. El trabajador habla de acumulaciones de agua en el taller, entradas de lluvia en elementos eléctricos y cortocircuitos registrados en algunas zonas durante las últimas semanas. También denuncia la caída de partes del techo en espacios donde se desarrolla la actividad laboral.

"Los trabajadores llevamos tiempo sufriendo unas condiciones de trabajo nefastas con una nave que no cumple las condiciones necesarias para trabajar", sostiene. Añade que, aunque la empresa comenzó recientemente unas obras para mejorar las instalaciones, la situación de la plantilla no ha mejorado y, a su juicio, continúa empeorando.

Problemas por el temporal

Por su parte, la dirección del concesionario explica que las inundaciones registradas este martes se produjeron por un atasco en las canalizaciones de la nave, coincidiendo con las fuertes precipitaciones y las rachas de viento. Según su versión, la acumulación de hojas y otros elementos habría obstruido una parte de las conducciones, lo que provocó que el agua entrase en las instalaciones.

El responsable consultado por Quincemil asegura que el problema ya está solucionado después de que los técnicos desatascasen la zona afectada. Además, explica que han previsto que una persona permanezca de retén todas las mañanas para comprobar que las canalizaciones funcionan correctamente y evitar que vuelva a producirse una situación similar.

La empresa reconoce que las instalaciones necesitan una renovación importante y que lleva meses trabajando en ellas. Según explica, se hicieron cargo de la nave hace aproximadamente tres años y esta contaba con una cubierta de uralita, un material que ha motivado parte de la intervención para sustituirla.

Inversión de más de 2.000.000

El responsable asegura que la compañía está acometiendo una inversión superior a los dos millones de euros para renovar las instalaciones. Los trabajos ya han alcanzado aproximadamente el 45% de la parte superior de la nave y continuarán por el resto del edificio, antes de abordar la zona inferior destinada a ventas.

Esta última intervención también responde a los nuevos estándares que exige la marca, según explica la empresa, que pretende actualizar por completo la imagen del concesionario. Además, avanza que próximamente incorporará una nueva marca comercial a sus instalaciones, aunque por el momento no ha querido desvelar cuál será.

La dirección sostiene que las obras forman parte de un proceso de modernización integral y se muestra confiada en que el resultado permitirá ofrecer unas instalaciones renovadas.