Un coche queda varado en el arcén tras un accidente en Alfonso Molina en la salida de A Coruña

Con el regreso de la lluvia regresan también las escenas de accidentes de tráfico en la ciudad de A Coruña, especialmente en las vías más transitadas como es Alfonso Molina. Este martes, en el que las precipitaciones están siendo protagonistas, un coche derrapó en esta avenida sufriendo una salida de vía en un siniestro que afortunadamente acabó sin ninguna persona herida.

El accidente se produjo pasadas las 14:20 horas, en sentido salida de la ciudad, en la incorporación a Alfonso Molina a la altura de Flexicar.

Con la carretera mojada, llegado a este punto el coche resbaló y, en el momento del frenado, el conductor perdió el control del vehículo que acabó metido en el arcén y situado en dirección contraria a la circulación.

El 112 recibió el aviso del accidente hacia las 14:25 horas y hasta el lugar se desplazó en un primer momento la Policía Local para gestionar el tráfico, una tarea de la que posteriormente se hizo cargo la Guardia Civil, mientras la grúa llevaba a cabo la retirada del turismo.