El último martes de campaña para las elecciones del 29N ha seguido marcado por actividades de los partidos políticos en A Coruña. Aunque la previsión meteorológica no acompañó a los repartos en las calles de la ciudad, tanto el PSdeG, como el PP y el BNG han seguido con sus agendas electorales, marcadas por la visita del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, un mitin en Oleiros del BNG y.

Precisamente, el mal tiempo obligó al BNG a cancelar el reparto de papeletas previsto en el barrio de Elviña durante la mañana. Durante esta tarde sí que pudieron celebrar el reparto previsto en el Barrio de las Flores. Además, a partir de las 20:00 horas, el cabeza de lista por la provincia de A Coruña, Néstor Rego, protagonizó un mitin en la Casa Charry, en Oleiros.

En este acto, Rego apeló a multiplicar los votos al BNG el 29N para "parar ao bloque reaccionario e a súa involución e para facer avanzar á Galiza e ás maiorías sociais. Apostade pola papeleta do BNG a única alternativa na Galiza". Estuvo acompañado de Iván Roca, el portavoz municipal, Iria Taibo, deputada en el parlamento gallego y Sara Romero, candidata al Congreso.

Con todo, destacó la necesidad de “defender a Galiza, as maiorías sociais e frear a dereita e ultradereita” y para ello, insistió en que “hai unha alternativa na Galiza que se chama BNG, que nunca defrauda, que cumpre so seus compromisos coa Galiza e cos dereitos sociais e democráticos e que xamais se esquece dos galegos e galegas como fan as outras forzas que prometen en campaña, mais que en canto pasan o Padornelo non se lembran da Galiza”.

Por su parte el PP concentró su actividad durante la jornada en realizar varios repartos de material informativo y papeletas en diferentes zonas de la ciudad: Elviña, Os Mallos, Labañou, Ciudad Escolar y Os Castros. En ellos, estuvo presente el candidato a la alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo.

Visita de Félix Bolaños

El PSdeG contó hoy con la visita del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que estuvo acompañado por Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, y Bernardo Fernández Piñeiro, secretario general provincial. Todos ellos protagonizaron un reparto de papeletas y un paseo por las zonas de San Andrés y Santa Catalina pasadas las 16:30 de la tarde.

En el recorrido también participaron Obdulia Taboadela, candidata número uno al Congreso; Gumersindo Guinarte Cabada, candidato número uno al Senado; Julián Reina Villalón, candidato número dos al Congreso; Ana Alvite García, candidata número tres al Congreso; Silvia Longueira Castro y Aitor Bouza Manso, diputados autonómicos, así como otros compañeros de la agrupación municipal del PSdeG de A Coruña y comarca.

Durante el paseo, Bolaños ha tildado de "técnica ultraderechista" poner en duda el voto por correo o cuestionar las "urnas de cartón" en consulados, después de que el líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, haya admitido "inquietud" tras rechazar el Tribunal Supremo un recurso contra su uso. De cara al domingo, ha hecho un llamamiento a los "progresistas, demócratas y europeístas" a concentrar el voto en el PSOE. "O avanzamos o miramos 70 años atrás", ha manifestado para insistir en que o se apuesta por progreso "o vuelve a haber censura y políticas machistas".

Posteriormente, la actividad de la formación se trasladó al IES Eusebio da Guarda donde, a las 19:00 horas, con una mesa redonda sobre las pensiones. En ella intervinieron Obdulia Taboadela, cabeza de lista al Congreso, Silvia Longueira, parlamentaria autonómica, Ramiro Otero, secretario xeral da Federación de Xubilados e Pensionistas de CCOO de Galicia, Valentín Tato, secretario xeral da Asociación de Xubilados e Pensionistas de UGT de Galicia y Yoya Neira, concelleira y deputada provincial de A Coruña.