Xulio Ferreiro, exalcalde de A Coruña con la Marea Atlántica, anuncia su apoyo al BNG para el 29N

El exalcalde de A Coruña Xulio Ferreiro, que gobernó la ciudad entre 2015 y 2019 al frente de la Marea Atlántica, ha anunciado su apoyo al BNG de cara a las elecciones autonómicas del próximo 29 de noviembre. El que fuera regidor coruñés ha trasladado públicamente que su voto será para la formación nacionalista, en un vídeo difundido a través de las redes sociales del partido y al que ha respondido su portavoz nacional, Ana Pontón.

Pontón ha agradecido el respaldo de Ferreiro y ha destacado que el exalcalde entiende la importancia de concentrar el voto en el BNG. "Grazas Xulio, de corazón, polo teu apoio, por entender que é decisivo concentrar o voto no BNG, a forza que defende Galiza e que non vai permitir nin un só retroceso en dereitos e liberdades", ha señalado la líder nacionalista en sus redes sociales.

En el vídeo, Ferreiro explica los motivos por los que apoyará al Bloque en estos comicios. "É a candidatura que serve, que serve aos intereses das persoas, que serve en Galiza e que serve para avanzar", afirma el exalcalde, que vincula su decisión con las propuestas de la formación en materia de servicios públicos y condiciones de vida.

En concreto, considera que el BNG representa una opción para avanzar en la protección y mejora de la educación, la sanidad y la dependencia. También destaca su papel en la defensa de unas mejores condiciones laborales, el poder adquisitivo y la calidad de vida de la mayoría social.

Ferreiro menciona asimismo la igualdad, la libertad y la democracia entre los motivos de su apoyo, además de la defensa del gallego y de la cultura propia. El exregidor coruñés considera que la presencia de fuerzas soberanistas en el Parlamento es necesaria para conformar una mayoría que defienda los derechos de la población.

"Se queremos unha maioría parlamentaria que defenda os dereitos da maioría da poboación, necesitamos forzas soberanistas que teñan presenza nese Parlamento e que conformen esa maioría, e por iso necesitamos a un Bloque Nacionalista Galego forte", concluye.

Por su parte, Pontón ha insistido en que el voto al BNG es, a su juicio, el que puede defender los intereses de Galicia y evitar retrocesos en derechos y libertades. "Este 29N o voto que conta é ao BNG, por Galiza, por ti!", ha añadido en su mensaje de agradecimiento.

El respaldo de Ferreiro llega desde el espacio político de la Marea Atlántica, formación con la que alcanzó la Alcaldía de A Coruña en las elecciones municipales de 2015 y que gobernó la ciudad durante cuatro años, hasta 2019.