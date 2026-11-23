Una superviviente del Patronato de Protección a la Mujer de A Coruña: "Sufrí abuso sexual todos los días"

Elena, nombre ficticio, tenía 11 años cuando llegó a A Coruña con su tía procedente de su Cuba natal y solamente 15 cuando entró en las Adoratrices, un centro vinculado al Patronato de Protección de la Mujer franquista y situado en la calle Gregorio Hernández. Aquí, a principios de los 70, fue testigo de insultos, castigos y sufrió abuso sexual por parte de una monja. "Los sufrí todos los días. Todos los días", cuenta.

Esta monja la tocaba e intentaba besarla en la boca. "Esa era la obsesión de la hermana Rosa", explica.

Las agresiones se repetían cada día. A las cinco de la tarde.

La monja obligaba a la adolescente a salir de clase e ir al cuarto de costura: "Como eran solo 15 minutos, nadie me echaba en falta. Pero era ahí donde abusaba de mí y yo me quedaba en shock. Inocente de mí, decía, 'Si esto es en nombre de una persona que viene de Dios, ¿qué hago?' Te quedas paralizada".

"Ella siempre me andaba buscando", cuenta al teléfono recordando cómo se escondía en cualquier rincón para huir de los abusos dentro de un centro que, de puertas para afuera, vendía la idea de ser un lugar de educación y reorientación para las jóvenes.

"Yo no entré por nada del otro mundo. Simplemente era rebelde", rememora ahora, más de 50 años después, sobre un momento, a finales de la dictadura franquista, en el que se maltrataba a las niñas y adolescentes por ser "muy contestonas. Yo no quería que nadie me dijera nada y quería hacer lo que me daba la gana", relata.

Lo que vivió Elena, por desgracia, no fue algo excepcional.

Cómo funcionaba el Patronato

"Allí había chicas que habían sido violadas por sus padres, que habían sido maltratadas o que habían pasado un calvario en su propia familia y las llamaban las descarriladas. Yo era rebelde, pero descarrilada no", comenta.

El Patronato comenzó a operar en A Coruña meses después de su puesta en funcionamiento a nivel nacional en 1941.

Belén López Cillero, investigadora y autora de Nacionalcatolicismo y patriarcado: El Patronato de Protección a la mujer y su junta provincial coruñesa, explica que "en menos de un año se constituyó en todas las provincias españolas, incluido Ceuta y Melilla. No quedaba una esquina sin vigilar".

Los antecedentes de esta institución están en un Patronato creado en 1902 para la Represión de la Trata de Blancas y que se reconfiguró en 1931, adoptando su nombre de Patronato de Protección a la Mujer, originalmente orientada a proteger a mujeres y menores vulnerables.

Ya en 1941 se retomó esta figura.

Había chicas que habían sido violadas por sus padres o que habían sido maltratadas Elena, superviviente del Patronato

Entre los "motivos" para que una niña acabara aquí estaban "que fuera una adolescente, ser libre, salir... o ser lesbiana o quedarte embarazada fuera del matrimonio. Las detenían y no había ni juicio ni derecho a réplica". Pero había una razón más, que ellas mismas lo pidieran, al proceder de familias muy pobres o completamente desestructuradas y estar abandonadas.

La base ideológica, explica, partía del psiquiatra militar Vallejo Nájera.

"El objetivo del Patronato era la redignificación moral de la mujer, especialmente de las más jóvenes, siempre en base a la religión católica. Esto en realidad era la idea eugenésica de Vallejo Nájera, que quería eliminar el 'gen rojo' y regenerar la raza con mujeres de bien en familias franquistas", explica López.

"Decía que quienes tenían que gobernar eran los selectos, no los electos", y por eso las juntas provinciales de esta institución estaban conformadas por todo tipo de personas como excalcaldes, banqueros, jueces o viudas. En A Coruña, la hermana de Pedro Barrié de la Maza formó parte de ella.

Hasta 1968 constan unas 490 niñas y adolescentes que hubieran pasado por estos centros coruñeses, por lo que la investigadora cree que, durante todo el tiempo en el que estuvo activo, pudieron ser más de mil.

El Patronato se dividía en centros "que podían ser de prevención, rehabilitación o reforma, que era a donde iban las chicas que no eran completas", es decir, vírgenes. "Esa era la primera prueba que les hacían al llegar".

El de las Adoratrices era uno de los más duros ya que aquí "tenían todo su mecanismo de tortura totalmente organizado".

Por eso, durante décadas, las chicas de A Coruña que se salían de la norma o se portaban mal escuchaban amenazas como "te voy a meter en las Adoratrices".

Otro se ubicaba en Bañobre, en Miño.

Este centro correspondía a las Inmaculadas, otra orden religiosa, y aquí estuvieron durante cuatro años la madre y la tía de Salomé da Torre.

Las dos entraron en 1949, con 13 y 15 años, después de que fusilasen a su padre y encarcelasen a su madre por colaborar en la guerrilla antifranquista.

Antes, su madre acabó con una familia de Lugo que le prometió una educación pero, en lugar de eso, la interrogaba para sacar información sobre la guerrilla.

"Cuando no consiguieron sacarle nada y mi abuela iba a ser trasladada a una cárcel de Madrid", cuenta Salomé, "se le acusa de robar en la casa en la que vivía y cuando viajaba en tren para reunirse con sus abuelos la bajó la Guardia Civil y las llevaron al centro de Miño. Allí estuvieron cuatro años".

Durante esos años tuvieron que escuchar cómo las monjas les decían "que de un rojo solo podía salir una puta, un ladrón o un asesino".

En este centro había niñas incluso más pequeñas que ellas y que sufrían castigos por cuestiones tan cotidianas como hacerse pis en la cama. Salomé recuerda cómo su madre le contaba que en estos casos, o cuando manchaban las sábanas por tener la regla, "colgaban la sábana en el patio y ponían a la niña debajo de rodillas todo el día y obligaban a sus compañeras a golpearla".

La madre y la tía de Salomé consiguieron salir del centro cuando su madre, reubicada en A Coruña en libertad vigilada, consiguió traérselas tras remover cielo y tierra.

"Tuvo que decir que había sido todo culpa de su marido y jurar que iba a ser una mujer como el régimen mandaba", cuenta ahora su nieta.

Ella conoció la historia de su familia en voz de su madre, aunque evitaba hablar de su tiempo en Bañobre. Aquí, como en otros centros del Patronato, las niñas no recibían una educación, sino que eran explotadas laboralmente con trabajos de limpieza o bordando los ajuares de las familias pudientes sin recibir dinero a cambio.

"Hemos conseguido un expediente en el archivo histórico y las asignaturas del colegio eran Piedad, Comportamiento o Buena Conducta. No encuentras unas Matemáticas o una Lengua", ejemplifica Salomé.

Ella misma no conoció la institución del Patronato hasta que vio la investigación de López Cillero y comenzó a atar cabos.

En aquella época, ni su madre ni su tía contaban lo que vivían cada día. "Nunca se lo contaron a nadie y eso que sus tíos las iban a visitar. ¿Qué ibas a contar, si tenías que volver allí adentro? Ellas estaban condenadas por un tribunal tutelar de menores y mi abuela estaba en la cárcel y mi abuelo muerto y desaparecido hasta el día de hoy. No tenían posibilidad de sacarlas de allí", cuenta Salomé.

Silencio

Décadas después, Elena estaba en una situación similar.

Pese a lo que vivía cada día, el miedo la paralizaba y nunca pudo contar lo que le sucedía dentro de las paredes del edificio de las Adoratrices. Ni siquiera a su tía: "Tenía miedo de su reacción, porque se habría enfrentado a la monja y a mí me daba pánico. También me daba vergüenza contar eso, que una monja me toqueteaba y me besaba. Me daba vergüenza".

Tenía muchísimo miedo y no me atrevía a decirle nada a nadie Elena, superviviente del Patronato

Y si se lo contaba a la Madre Superiora, la madre Amparo, "me castigaría por mentirosa. O me metería en el chiscón".

El chiscón era un habitáculo situado fuera del centro, en un patio a la altura de un sótano, por donde también pasó Elena. "Pasé mucho miedo porque no había nadie y estaba yo sola y estaba todo oscuro", recuerda.

Pero estos no fueron los únicos abusos sexuales que sufrió por parte de miembros de la Iglesia.

Cuando acudía a la iglesia de Santa Lucía, el entonces cura también se aprovechaba de ella: "El padre José, cuando yo tenía como 15 años y el 45 o 50, me tocaba el culo y las tetitas y me decía: 'Qué bien te estás desarrollando. Qué guapa estás'. Lo hacía en la sacristía".

En Adoratrices el maltrato era tanto psicológico como físico.

Elena recuerda un día en el que "una monja, la hermana Josefa, me quiso pegar. Le cogí de la mano, se la aguanté y le dije: 'Hermana, lo siento pero no. Eso no lo voy a consentir'". No fue la única vez que tuvo que plantarle cara a las monjas, que también controlaban a estas chicas con gestos como cortarles las melenas durante las misas.

Un día consiguió escapar del internado, pero un policía la encontró y la devolvió al centro de las Adoratrices. Después la enviaron a centros también vinculados al Patronato de Vigo y de Santiago, en este caso con las Oblatas.

"Hemos pedido mis informes y, que casualidad, dicen que no tienen nada. Lo que no quieren es darlo", denuncia. También Belén López lamenta lo difícil que es acceder a toda la documentación que registra estos abusos.

Después de cerca de año y medio la tía de Elena la sacó de Adoratrices y, tras sobrevivir a un intento de suicidio, juntas fueron a vivir a la residencia de las Inmaculadas de Puerta Real, donde también se han registrado abusos, aunque no fue su caso.

"Yo estaba con mi tía y a mí no me pasó nada, pero nunca le conté lo que pasó en Adoratrices. Tenía muchísimo miedo y no me atrevía a decirle nada a nadie", cuenta.

Más allá del franquismo

Elena cree que fuera de los muros de centros como los de las Adoratrices, la sociedad no sabía qué pasaba.

"Al revés, pensaban que estar en un colegio de monjas era un privilegio", admite.

Con ella coincide Salomé, que señala la ironía de que su madre la enviara a ella y a su hermana a un colegio de monjas, aunque muy diferente de aquel en el que estuvo ella de niña, "porque se suponía que era lo mejor y para que nadie nos pudiese tratar como la trataron a ella".

Al salir del entramado del Patronato, Elena no tuvo una vida mejor.

Poco después, cuando todavía era una adolescente, conoció a un hombre que sería su futuro marido y que la maltrató: "Me pegaba unas paliza que estoy viva hoy de milagro".

Y la historia del Patronato tampoco acabó en los años 70 con la muerte del dictador.

La institución siguió de manera oficial hasta 1985, aunque en la provincia de A Coruña algunas chicas llegaron a entrar en estos centros a finales de los años 80 y siguieron aquí hasta casi los años 2000.

Belén López explica que descubrió estos hechos tras publicar su investigación, cuando "me contactaron mujeres que me dijeron que estuvieron más tarde en esos mismos sitios y les pasaron las mismas cosas".

El corto documental Nadie Habló de Ellas (2026) dirigido por Olivia West y con la participación de la investigadora cuenta su historia.

Por delante todavía queda trabajo de reconocimiento y de reparación.

Hace tan solo unos meses, en marzo, el Gobierno celebró un acto en el que las reconocía como víctimas del franquismo. Aquello, para Salomé, fue insuficiente.¡: "Solo tengo un diploma con el nombre de mi madre. Es algo vacío, hueco".

Ella, como otras supervivientes y familiares, reclama que las órdenes religiosas implicadas pidan también perdón y que dejen de recibir subvenciones.

La reparación es una tarea pendiente incluso décadas después. En palabras de Belén López, "el machismo siguió y nunca dejó de existir" y, citando a Manuel Monge, expresidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, "el franquismo no acabó. Sus mecanismos continuaron y al Iglesia sigue teniendo mucho poder".