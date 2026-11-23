Recibe el alta el hombre apuñalado durante una pelea en un local de A Coruña el pasado sábado

El hombre que resultó herido por arma blanca durante una pelea en un establecimiento de hostelería de A Coruña ha recibido el alta hospitalaria en las últimas horas. El suceso ocurrió en la noche del pasado sábado, 21 de noviembre, en un local situado en la ronda de Outeiro, a la altura del cruce con la avenida de Fisterra, en el entorno del barrio del Agra do Orzán. La víctima tuvo que ser trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) para recibir asistencia médica.

La agresión se produjo poco después de las 21:00 horas, cuando se desencadenó un enfrentamiento en el interior del establecimiento. En el transcurso de la pelea, uno de los implicados recibió una puñalada por la espalda con un arma blanca de pequeñas dimensiones. La intervención de los servicios de emergencia permitió atender al herido en el lugar antes de evacuarlo al hospital, aunque los primeros auxilios los prestaron personas que se encontraban en la zona.

Hasta el establecimiento se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, además de varias ambulancias del 061. El despliegue llamó la atención de los vecinos y viandantes que se encontraban en la zona, una de las vías con mayor tránsito de este sector de la ciudad.

La Policía Nacional se hizo cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias de la agresión. Los investigadores tratan de reconstruir cómo comenzó la discusión, cuántas personas participaron en el enfrentamiento y quién fue el autor de la puñalada. Por el momento, no han trascendido detenciones relacionadas con este episodio.

Otro apuñalamiento en octubre

Este nuevo episodio de violencia con arma blanca recuerda a otra agresión registrada hace apenas un mes en el entorno del Agra do Orzán. El pasado 24 de octubre, un trabajador de un establecimiento de ocio nocturno resultó herido después de ser atacado por un hombre al que había impedido acceder al local.

El presunto agresor se marchó inicialmente tras recibir la negativa del portero, pero regresó posteriormente armado y le asestó varias puñaladas. El trabajador sufrió heridas de carácter leve y el supuesto autor fue detenido.