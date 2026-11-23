Estas son las movilizaciones en la provincia de A Coruña por el 25N

Este miércoles, 25 de noviembre, se celebra el Día contra la violencia machista. Con motivo del 25N, la Marcha Mundial das Mulleres convoca en diferentes localidades concentraciones y manifestaciones.

Bajo el lema Vidas libres de violencia machista, la organización pone el foco de su campaña de este año en visibilizar las violencias que sufren las mujeres en todos los ámbitos de su vida y en construir herramientas colectivas para combatirlas.

Con ese objetivo, señalan que buscan hablar de lo que ocurre en las calles y en las plazas, en los bares y en las discotecas, en el transporte, en los centros de trabajo y de enseñanza, en los parlamentos, en los servicios de atención y en los hogares. Así como en las redes sociales.

También buscan dar visibilidad a las situaciones que las hacen cambiar de recorrido, renunciar a espacios, guardar silencio en el trabajo o sentir miedo en su propia casa. De lo que tantas veces se justifica como una broma, una costumbre o un problema privado.

"Sabemos que a violencia machista ten formas distintas: acoso, ameazas, humillacións, minusvaloración, desprezo, control, violencia sexual, agresións físicas ou privación de recursos", señalan en un comunicado.

Por ello, piden acudir a las movilizaciones del miércoles para no permitir que se retroceda en los derechos conquistados. "Os nosos dereitos non están garantidos polo feito de estaren recoñecidos. Non podemos aceptar que se presente a igualdade como unha tarefa rematada mentres seguimos sufrindo violencia e discriminacións. Tampouco que se faga recaer sobre as mulleres a responsabilidade de evitar as agresións, soportalas ou atopar soa unha saída", añaden.

Apuntan que quieren socializar las violencias que sufren las mujeres, poniendo en común las experiencias, identificando qué las hace posibles y organizándose para cambiar esa realidad. Pues, no todas las mujeres viven lo mismo, pero ninguna debe quedar fuera de la respuesta feminista. La precariedad laboral, la falta de vivienda, la sobrecarga de los cuidados o las barreras para acceder a los servicios públicos profundizan la feminización de la pobreza y dificultan romper con las situaciones de violencia.

Además, un año más, la fecha recordará a las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 por la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Patria, Minerva y María Teresa fueron encarceladas, violadas y asesinadas, motivo por el cual el 25 de noviembre se conmemora la lucha contra la violencia machista.

Manifestaciones

Por ciudades dentro de la provincia, la manifestación se celebrará por la tarde en diferentes franjas horarias: A Coruña (19:00 horas en el Obelisco), As Pontes (20:30 horas en la praza do Hospital), Betanzos (19:30 horas en el Cantón), Santiago de Compostela (20:00 horas en la praza 8 de Marzo) y Ferrol (20:00 horas en el Cantón).

En la ciudad de A Coruña, la movilización arrancará a las 19:00 horas en el Obelisco, posteriormente recorrerá los Cantones, la plaza de Pontevedra, plaza de Galicia y finalizará en la plaza de Ourense frente al edificio de la Delegación del Gobierno en Galicia.



