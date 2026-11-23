Entrejardines se despide de los coches en A Coruña para abrir un paseo peatonal directo hasta el puerto

A Coruña está cada vez más cerca de recuperar un paseo continuo desde el centro hasta el mar. Entrejardines encara la recta final de sus obras para convertirse en un espacio completamente peatonal, eliminando el paso de coches que hasta ahora dividía los jardines de Méndez Núñez y dificultaba la conexión entre sus dos partes.

La actuación permitirá caminar desde Santa Catalina hasta el puerto herculino de forma directa, sin tener que sortear la calzada ni otros obstáculos. Una nueva conexión que se integra en la transformación de los Cantones y que busca acercar todavía más la ciudad al frente marítimo.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, supervisó este lunes los últimos detalles de los trabajos y avanzó que la previsión es que esta misma semana se coloquen los adoquines que todavía faltan para completar el paso. Por el momento, esta zona continúa cerrada al tránsito peatonal mientras se rematan las obras.

"Vamos a tener este paseo continuo y, sobre todo, vamos a tener conectado el jardín entero. Ya no va a haber una parte y otra", explicó la regidora, que destacó la amplitud y el espacio ganado para los ciudadanos.

La intervención también ha permitido recuperar el trazado original de los jardines y renovar el pavimento. Además, se están instalando nuevas zonas de estancia, entre ellas unos bancos semicirculares de estilo romántico desde los que disfrutar de este espacio verde.

Rey definió los jardines de Méndez Núñez como "la sala de estar de los coruñeses" y destacó que esta actuación supone una salida natural hacia el puerto y el mar. Una conexión que, según recordó, tendrá continuidad con el futuro desarrollo del puerto interior a través del proyecto Coruña Marítima.

Listos para diciembre

La apertura de Entrejardines forma parte de la transformación integral de los Cantones, unas obras que cuentan con una inversión aproximada de siete millones de euros. Inés Rey confirmó que la previsión municipal es que los trabajos estén terminados en su totalidad durante el mes de diciembre, aunque todavía no hay una fecha concreta de finalización.

Esta nueva fase da continuidad a una remodelación que comenzó con la supresión de la parada de autobuses interurbanos de Entrejardines, trasladada ahora al entorno del Teatro Colón. Con ello, el espacio ha ido dejando atrás su función como zona de paso para los vehículos para incorporarse a la nueva senda peatonal de los Cantones.

El objetivo es que los ciudadanos puedan recorrer este eje central de A Coruña con mayor continuidad, desde Santa Catalina y los jardines de Méndez Núñez hasta el puerto, en una ciudad que busca recuperar para los peatones espacios que durante años estuvieron condicionados por el tráfico.