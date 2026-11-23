Desmantelado un falso herbolario que vendía drogas en el barrio de Os Mallos, en A Coruña

La Policía Nacional ha desmantelado un establecimiento del barrio de Os Mallos de A Coruña que, pese a presentarse como un herbolario especializado en plantas medicinales, funcionaba como un punto de venta de sustancias estupefacientes. El operativo se saldó con la detención del propietario del negocio y el precinto del establecimiento, en cuyo interior los agentes encontraron diferentes tipos de drogas.

La investigación fue desarrollada por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional de A Coruña. Las pesquisas permitieron descubrir que el comercio dispensaba distintas sustancias estupefacientes a las personas que acudían al local, por lo que los investigadores realizaron un registro el pasado viernes 20 de noviembre.

Durante la intervención, los agentes localizaron drogas sintéticas como éxtasis y LSD, además de hongos alucinógenos. Estos últimos eran cultivados por el propio propietario dentro del establecimiento, en unas neveras especiales habilitadas para ello.

También encontraron numerosas variedades de marihuana, clasificadas según su peso y sus efectos, así como distintas presentaciones de hachís. Según informa la Policía Nacional, el responsable del negocio fabricaba esta última sustancia en el propio local, tanto en forma de polen como en pequeñas pastillas, utilizando para ello una centrifugadora eléctrica y otros utensilios destinados a su elaboración y posterior venta.

El operativo contó con la colaboración de la unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional y de una dotación de la Policía Local de A Coruña. Los agentes municipales levantaron varias actas administrativas al comprobar que el establecimiento carecía de las licencias necesarias para desarrollar su actividad.

Finalmente, la Policía Nacional detuvo al propietario y procedió al precinto del negocio. La actuación permitió desmantelar un punto de distribución de drogas que operaba bajo la apariencia de un comercio dedicado a la venta de productos naturales y plantas medicinales.