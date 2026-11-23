Desalojan una cafetería en Os Mallos, en A Coruña, por una mochila sospechosa que acaba en falsa alarma

Susto esta mañana en el barrio de Os Mallos, en A Coruña. La presencia de una mochila sospechosa en una cafetería de la calle Capitán Juan Varela ha provocado la activación de un dispositivo de seguridad tras recibirse un aviso sobre la posible presencia de un objeto abandonado.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales del 091 y del 092, incluidos los Tedax, para comprobar el contenido del bulto y descartar cualquier posible amenaza, obligando al desalojo del propio establecimiento. También se procedió al cierre de la calle. Esto provocó muchos nervios entre las personas allí presentes pero, finalmente, la intervención se resolvió sin incidentes y se confirmó que se trataba de una falsa alarma. En su interior, según confirman fuentes policiales a este medio, solo había objetos personales.

Un comportamiento "extraño"

"Entró un chico, pidió un café templado y subió al baño. Cuando bajó, me pidió que le cobrase. Le dije que no tenía alas y él me respondió que me lo tomase con calma. Pero, como vi que tenía prisa, le llevé enseguida el cambio de los 20 euros con los que había pagado", relata Betsaida, trabajadora de Café con Leche.

Fue entonces cuando el joven abandonó el establecimiento. "Cuando salí a llevar unos cafés a la terraza, vi que se había dejado una bolsa. Miré a ambos lados para ver si lo encontraba, porque no lo conocía de nada. Me pareció extraño, también por su comportamiento", explica.

Poco después, la trabajadora se encontró con varios agentes de Policía en el exterior del local. "Les conté lo que había pasado y me dijeron que teníamos que desalojar".

Finalmente, todo quedó en un susto. Los agentes comprobaron que no había ningún objeto sospechoso en el interior de la mochila y la cafetería pudo reabrir sus puertas.

Nerviosismo entre los vecinos

Una trabajadora del supermercado Familia, situado junto a la cafetería Café con Leche, relata que durante el operativo policial se vivieron momentos de incertidumbre en la zona. "Había un ambiente extraño, la gente estaba asustada y no entendíamos qué estaba pasando", explica.

El despliegue policial también sorprendió a los residentes de la calle Capitán Juan Varela. Uno de ellos explica que se encontraba en su vivienda cuando comenzó a escuchar un gran revuelo en el exterior. "Estaba tranquilamente en casa y empecé a escuchar jaleo. Al ver que había tanta policía, decidí bajar para saber qué estaba pasando", afirma.

"La semana pasada lo de los colegios y ahora otro susto aquí. Son sucesos muy raros", añade el vecino, en referencia a las recientes amenazas de bomba en varios centros educativos de A Coruña.

El incidente se produce apenas unos días después de la alarma generada por la oleada de falsas amenazas de bomba en varios colegios de la ciudad, que obligaron a desalojar más de una treintena de centros educativos.

Aquellos avisos provocaron también momentos de gran preocupación entre las familias, el alumnado y el personal de los centros afectados, aunque finalmente se descartó la existencia de artefactos explosivos. Una situación que todavía permanece reciente entre los vecinos y que ha contribuido a aumentar la inquietud ante este nuevo episodio, resuelto también sin incidentes.