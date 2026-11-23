La carrera hacia el 29N en A Coruña: el resumen de campaña de este lunes 23 de noviembre

La campaña electoral del 29N encara el inicio de su última semana con diferentes actividades de los partidos políticos. En A Coruña, este lunes la agenda ha estado marcada por un desayuno sectorial del Partido Popular, un encuentro sindical del BNG, un reparto del PSdeG en el mercado de Curtis, encuentros con jóvenes del PP y de Galiza Nova y una mesa de debate sobre la vivienda en Oleiros.

La actividad arrancaba a las 10:00 de la mañana con un desayuno del Partido Popular con representantes del sector social de la ciudad. En él, participaron el candidato del PP a la Alcaldía, Miguel Lorenzo; la número dos al Congreso, Fabiola García; y los también candidatos Álvaro Pérez y Tristana Moraleja, quienes presentaron las propuestas de Feijóo en el ámbito social, como revalorizar las pensiones cada año en función del IPC.

El encuentro también sirvió al candidato a la alcaldía para presentar algunas de sus propuestas electorales, de cara a las elecciones municipales de mayo 2027, como comprometerse a mejorar el servicio municipal de ayuda a domicilio. Por su parte, la exconselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, destacó la voluntad de su partido de exportar el modelo gallego, de la Xunta, al resto de España en materia social, y puso como ejemplo la necesidad de mejorar en el cuidado y atención a las personas con discapacidades.

En paralelo, el cabeza de lista del BNG al Congreso por la provincia de A Coruña, Néstor Rego, formaba parte de un encuentro sindical en el local de la CIG.

Por su parte, el PSdeG iniciaba la jornada con un reparto de papeletas en el mercado de Curtis. El encuentro estuvo protagonizado por Obdulia Taboadela, cabeza de lista al Congreso; Andrés Hermida, candidato al Congreso; Laura Sánchez, candidata al Congreso; Marymer Prieto, candidata al Congreso y Gema Fernández, candidata al Congreso. Asimismo, también participaron la diputada en el Parlamento gallego, Silvia Longueira, y el secretario general del PSdeG en Curtis, Fernando Rey.

Encuentros con los jóvenes

Tanto el Partido Popular como el BNG celebraron durante la tarde encuentros con las asociaciones juveniles de sus partidos.

En lo referido a los populares, Miguel Lorenzo, candidato a la Alcaldía de A Coruña, y Diego Calvo, vicepresidente de la Xunta y presidente provincial del partido, se reunieron con jóvenes de la formación en la Cafetería Auria, acompañados también por los candidatos Olaya Otero y Gonzalo Mora.

Mientras que el cabeza de lista por la provincia del BNG, Néstor Rego, se reunió en la cúpula del parque de Eirís con militantes de Galiza Nova. Un acto que también contó con la participación de Manuel Agra Sánchez, candidato al Senado y de Ana Novo, candidata al Senado. En este sentido, Rego pidió a los jóvenes "trasladar a mobilización do 11N ás urnas e facer que o BNG medre porque será garantía de que a Galiza estea representada e da defensa dos seus dereitos”.

Asimismo, defendió acabar con la precariedad laboral, eliminar las reformas laborales que consideran lesivas, elevar el SMI hasta el 60 % del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea, impulsar políticas de empleo juvenil, topar los precios de los alquileres, frenar los desahucios de personas vulnerables y prohibir por ley la especulación con la vivienda. También propuso desarrollar políticas de retorno para la juventud gallega emigrada y reconocer el derecho al voto a partir de los 16 años.

Por último, para finalizar el día, el PSdeG organizó en As Torres de Santa Cruz, un encuentro sobre vivienda que contó con las intervenciones del diputado en el Parlamento, Aitor Bouza, el candidato al Congreso, Jesús Fernández, y la portavoz del PSdeG de Oleiros, Macu Acuña.