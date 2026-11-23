Los bomberos liberan a un conductor atrapado en un camión tras salirse de la vía en Cambre (A Coruña)

Los bomberos han rescatado este lunes, 23 de noviembre, al conductor de un camión frigorífico que quedó atrapado en el interior del vehículo tras sufrir una salida de vía en la A-6, a su paso por Cambre (A Coruña).

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se produjo a primera hora de la mañana. Pasadas las 7:00 horas, el servicio de emergencias recibió dos avisos que alertaban de la salida de vía de un camión frigorífico, el único vehículo implicado en el siniestro.

La situación generó especial preocupación porque el camión presentaba indicios de un posible incendio, mientras su conductor permanecía atrapado en la cabina.

Ante estas circunstancias, el Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia movilizó a los bomberos de los parques de Arteixo y Betanzos, que se desplazaron hasta el lugar del accidente.

Una vez allí, los efectivos comprobaron que no se había declarado ningún fuego y procedieron a realizar las labores de excarcelación para liberar al conductor.

Tras ser rescatado, el afectado recibió asistencia médica por parte de los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que posteriormente lo trasladaron a un centro hospitalario.

En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que colaboraron en la atención de la emergencia.