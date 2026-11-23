BiciCoruña suspende las reservas durante 9 días este diciembre por una actualización de software

BiciCoruña suspenderá de forma temporal la reserva de bicicletas a través de la aplicación durante 9 días. Así lo ha comunicado el servicio municipal a través de sus redes sociales, junto a que se debe a una actualización del software de las estaciones.

"A causa de una actualización en el software de las estaciones, no se podrán realizar reservas de bicis del 1 al 9 de diciembre de 2026", indican.

ℹ️ AVISO | A causa dunha actualización no software das estacións, non se poderán realizar reservas de bicicletas do 1 ao 9 de decembro de 2026. 🙏 Desculpen as posibles molestias ocasionadas. https://t.co/zln47FieHl — bicicoruna (@bicicoruna_gal) November 23, 2026

De esta forma, no se podrán reservar bicicletas a través de la aplicación del 1 al 9 de diciembre, ambos incluidos.

Asimismo, piden disculpas ante las posibles molestias ocasionadas por la suspensión de reservas del servicio.