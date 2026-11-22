Cómo viven los jóvenes de A Coruña sus primeras elecciones generales: "Lo único que tengo claro es a quién no votar"

Para algunos será un día más de elecciones. Para otros, una de esas fechas que recuerdan durante años: la primera vez que entrarán en un colegio electoral con derecho a decidir el próximo Gobierno.

Los jóvenes que votarán por primera vez en las próximas elecciones generales llegan a las urnas con ganas, dudas, ideologías más o menos definidas y, sobre todo, preocupaciones muy concretas. La vivienda, los salarios, la educación o el futuro laboral aparecen entre sus principales inquietudes.

Indecisión

Noa Rivera, coruñesa que votará por primera vez en las elecciones generales Cedida

Noa Rivera Vázquez, de A Coruña y estudiante de un ciclo superior de Educación Infantil, reconoce que le hace "bastante ilusión" porque la política le interesa desde pequeña. Eso sí, todavía no ha decidido su papeleta: "Lo único que tengo claro es quién no se va a llevar mi voto", cuenta.

La vivienda, la sanidad y la educación están entre sus principales preocupaciones. También reclama una política menos enfrentada: "Necesitamos políticos que se sienten a hablar con el otro, que dejen de lado sus diferencias de pensamiento y digan: '¿Qué necesitamos mejorar?'".

Y es que Noa reconoce que no se siente representada por ningún partido y considera que los políticos "lo han hecho bastante mal" durante los últimos años. Aun así, la polarización no le ha quitado las ganas de hablar de política. Lo hace habitualmente con sus amigos y asegura tener personas de distintas ideologías en su círculo. "Un debate en el que todos opinan lo mismo no existe", defiende.

Para informarse antes de votar ha recurrido directamente a las páginas oficiales de los partidos, sus programas y las leyes aprobadas y rechazadas en el Congreso. Y tiene una petición muy concreta para el próximo Gobierno: "Que dejen de pensar de forma egoísta y piensen de verdad en las personas". Le preocupa que los jóvenes terminen sus estudios sin empleo, sin posibilidad de independizarse y con salarios que no les permitan progresar.

Tendencia a la derecha

Jacobo Mera, joven de A Coruña que vota por primera vez en unas elecciones nacionales Cedida

Jacobo Mera Sánchez, de 18 años y vecino de Sada, estudia ADE en la Universidade da Coruña. Su posición política es diferente a la de Ainara: todavía no tiene decidido el partido, pero sí tiene claro que votará a la derecha.

"Creo que llevamos ocho años con un Gobierno socialista que está sembrando muchas dudas, y lo mejor en este momento es un cambio de Gobierno que nos pueda recuperar la esperanza", explica. Entre sus principales preocupaciones también está la vivienda y la dificultad que encuentran los jóvenes para independizarse. Apuesta por aumentar la oferta para conseguir que bajen los precios.

Pese a sus dudas, tiene claro que irá a votar. "Para mí, el hecho de poder votar es ilusionante", señala. Considera que es una oportunidad para expresar sus ideas y participar por primera vez en la decisión sobre quién debe gobernar. "No ejercer mi derecho a voto no va a mejorar la situación", añade.

La vivienda, la inmigración o los problemas ferroviarios estarán entre los asuntos que tendrá en cuenta para decidir su papeleta. También le preocupa la polarización y reconoce que hablar de política puede acabar incluso en enfados o insultos.

"Me da mucha pena ver cómo mi país se define en imágenes como la de ayer cuando vino Vito Quiles, donde se ve claramente que hay dos bandos enfrentados incapaces de tener una conversación formal", apunta.

Para informarse, Jacobo apuesta por leer los programas electorales y seguir después la campaña para comprobar cómo defiende cada partido sus propuestas. Su petición al próximo Gobierno es sencilla: "Que garantice que los trabajadores puedan llegar a fin de mes y tener una vida cómoda".

Galicia en el Congreso

Ainara votará por primera vez en las generales Cedida

Ainara Neira, de A Coruña, tiene 20 años, estudia Diseño de Moda y trabaja como dependienta. Empezó a trabajar en hostelería con 16 años y ahora, a punto de votar por primera vez, tiene muy presente una preocupación: la vivienda.

"Siempre soñé con irme de casa a los 18. Ahora tengo 20, estudio y trabajo, y cuando veo lo que cuesta un alquiler en Coruña, de verdad me da miedo no poder independizarme", explica.

Reclama más vivienda pública y que, después de pagar el alquiler y la compra, a los jóvenes les quede algo para disfrutar de la vida. "Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar", resume.

También le preocupa la sanidad y la educación públicas y, como mujer, la defensa de derechos que considera fundamentales. Votar le hace ilusión porque lleva tiempo hablando de política con sus amigos y participando en manifestaciones. Ahora quiere "decir con su voto qué quiere que se defienda".

Tiene claro que votará al BNG porque es de izquierdas y quiere que Galicia tenga "voz propia" en el Congreso. Aun así, insiste en la importancia de informarse y contrastar lo que circula por redes sociales. "A veces nos quedamos con lo que vemos en TikTok, con lo que escuchamos en casa o con lo que nos dice ChatGPT, y lo damos por bueno sin contrastarlo", advierte.

"Algún partido de izquierdas"

Óscar Godón votará por primera vez en las generales Cedida

Óscar Godón también tiene 18 años. Es de Boiro, aunque estudia Educación Social en A Coruña, y llega a estas elecciones con una posición algo más clara. "Eu creo que xa teño bastante claro en votar a algún partido de esquerdas", explica.

Entre sus principales preocupaciones sitúa "o auge que está habendo hoxe en día da ultradereita" y la vivienda. "Xa que como estudiante e con pais traballadores, sei o que costa pagar un alquiler hoxe en día", cuenta.

Sí le hace ilusión votar por primera vez. "Sempre que se poda aportar para poder cambiar algo da gusto", señala. Eso no significa que esté satisfecho con la clase política: considera que "ultimamente non fixeron moi bo traballo ningún", aunque añade que "ao final todos somos personas e todos nos equivocamos".

En su grupo de amigos la política está muy presente. "Sí e sempre acaba en discusión", bromea. Aun así, dice estar abierto a escuchar otras opiniones, aunque pone un límite cuando considera que pueden estar en juego sus derechos o los de las personas que quiere.

A la hora de informarse intenta alejarse de las redes sociales porque considera que "están cheas de bulos". Prefiere las entrevistas y los debates. Para el próximo Gobierno tiene varias peticiones: bajar el precio de la vivienda, que la beca llegue en septiembre y no en enero y aumentar la financiación del ámbito artístico en la educación pública, que considera demasiado olvidado.