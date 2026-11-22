La víctima del apuñalamiento en A Coruña está estable: la Policía busca al autor de la agresión

La persona herida en el apuñalamiento registrado este sábado por la noche en A Coruña se encuentra estable, según han confirmado fuentes policiales a Quincemil. Los investigadores trabajan ahora para localizar al presunto autor de la agresión, que tuvo lugar en el interior de un establecimiento de hostelería situado en la ronda de Outeiro, en su confluencia con la avenida de Fisterra.

El suceso ocurrió poco después de las 21:00 horas y provocó un amplio despliegue de efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y varias ambulancias del 061. La intervención llamó la atención de numerosos vecinos y personas que se encontraban en las inmediaciones, mientras los agentes acordonaban parte de la zona para atender a la víctima y recabar información sobre lo sucedido.

Según la información trasladada inicialmente, la agresión se produjo por la espalda y mientras la víctima se encontraba dentro del local. Las primeras pesquisas apuntan a una pelea en la que habrían participado varias personas, aunque la investigación deberá determinar cómo se inició el enfrentamiento y quién fue el responsable del ataque.

La víctima fue trasladada en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), después de recibir una primera asistencia en el lugar de los hechos. Una mujer que se encontraba en las proximidades intervino para ayudar al herido mientras llegaban los servicios de emergencia. Según su relato, utilizó su propia chaqueta para presionar la herida y evitar que perdiese más sangre. El despliegue movilizó al menos ocho vehículos policiales de la Policía Nacional y la Policía Local, además de varias ambulancias.

El incidente generó una gran expectación en el barrio del Agra do Orzán, donde numerosos vecinos se acercaron a observar la intervención policial. La zona tuvo que ser acordonada para facilitar la asistencia sanitaria y preservar posibles pruebas.

Un nuevo episodio violento

El apuñalamiento vuelve a poner el foco en los problemas de seguridad que vecinos del entorno del Agra do Orzán han denunciado en distintas ocasiones. No es el primer episodio reciente con armas blancas en las inmediaciones. El pasado 24 de octubre, el portero de un karaoke de la zona resultó herido leve tras ser apuñalado en varias ocasiones por un hombre al que había impedido acceder al establecimiento. Aquel suceso terminó con la detención del presunto agresor. Por el momento, no existe ninguna vinculación conocida entre ambos incidentes.