A Coruña tendrá este domingo 22 de noviembre una jornada marcada por los cielos nubosos y los chubascos débiles, según la previsión de MeteoGalicia. Las temperaturas se moverán entre los 11 grados de mínima y los 16 de máxima, con viento flojo del oeste durante buena parte del día.

Las precipitaciones podrán aparecer tanto por la mañana como por la tarde. MeteoGalicia sitúa en un 50% la probabilidad de lluvia durante las primeras horas del día, un porcentaje que aumentará ligeramente hasta el 55% por la tarde.

Ya por la noche, los cielos tenderán a alternar nubes y claros y la posibilidad de precipitaciones descenderá al 30%, con viento flojo del sureste.

Tregua antes de nuevas lluvias

El lunes 23 llegará con un panorama algo más favorable. Los cielos alternarán nubes y claros durante la mañana y la tarde, con temperaturas similares a las del domingo: entre 11 y 17 grados. La probabilidad de lluvia será reducida durante el día, con un 15% por la mañana y apenas un 5% por la tarde.

Sin embargo, esta mejoría tendrá continuidad limitada. Durante la noche del lunes aumentará la inestabilidad y se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitación del 70% y viento flojo del sur.

El martes 24 volverán los cielos muy nubosos y los chubascos. Las temperaturas bajarán ligeramente, con una mínima de 11 grados y una máxima de 15. La posibilidad de lluvia alcanzará el 65% durante la mañana y se situará en el 55% por la tarde y la noche, cuando soplará viento moderado del noroeste.

En cuanto a la calidad del aire, MeteoGalicia prevé que se mantenga en niveles favorables durante los próximos días. Las temperaturas, por su parte, permanecerán dentro de los valores habituales para esta época del año, sin grandes cambios.