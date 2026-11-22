La campaña electoral del 29N continúa en A Coruña con distintas actividades de los partidos políticos, aunque no todas las formaciones han tenido actos públicos este domingo. El BNG ha aprovechado la jornada para poner el foco en la defensa de los derechos de las mujeres con un encuentro feminista celebrado en la ciudad, mientras que el PP ha apostado por reforzar su presencia en las calles con carpas y reparto de propaganda electoral en varios puntos del municipio.

Los populares han organizado una jornada de contacto directo con los vecinos que ha tenido como escenarios la plaza de España, Atochas, la Ciudad Vieja y la zona centro. La actividad ha permitido llevar la campaña a diferentes espacios de la ciudad, con puntos de información y reparto de material electoral para acercar sus propuestas a los coruñeses durante el fin de semana previo a la recta final de las elecciones.

Entre los participantes ha estado Álvaro Pérez, número tres de la candidatura del PP al Congreso de los Diputados, que ha tomado parte en esta iniciativa junto a otros representantes de la formación. La jornada se enmarca en la estrategia de los populares de mantener actividad en la calle y trasladar su mensaje electoral a pie de barrio, con presencia en distintos puntos de A Coruña.

Por su parte, el BNG reunió en un local de la calle Donas a su candidata a la Alcaldía, Avia Veira; a la profesora y exparlamentaria Pilar García Negro; y a las candidatas al Congreso Sara Romero y Ana Novo. El acto, bajo el lema "As Mulleres Decidimos. Feminismo para Avanzar", sirvió para reivindicar el papel del feminismo en la conquista de derechos y reclamar una movilización tanto el próximo 25 de noviembre como en las elecciones generales del día 29.

Durante su intervención, Veira aseguró que el BNG no permitirá que el PP ni Vox cuestionen los avances conseguidos por las mujeres. "Non lle imos consentir nin ao PP nin a Vox que boten cara atrás todos os dereitos conquistados polas mulleres ao longo dos últimos anos", afirmó. La candidata defendió que estos derechos no son concesiones, sino el resultado de décadas de movilización y lucha feminista.

La representante nacionalista también advirtió de que no existen conquistas irreversibles y llamó a mantener la movilización social. "Non hai dereitos conquistados para sempre. Temos que seguir pelexando por eles", señaló. En este sentido, pidió una participación masiva en las movilizaciones del 25N y trasladó ese llamamiento a las urnas del domingo siguiente: "Temos que mobilizarnos masivamente o 25N e desde logo votarmos masivamente o 29N, en defensa dos nosos dereitos".

Veira hizo referencia a distintos episodios históricos de reivindicación femenina, como la huelga de las cigarreras de 1857 o las protestas protagonizadas por mujeres en A Coruña y Ferrol en 1918 contra el encarecimiento de la vida. También recordó las movilizaciones feministas de 2013 contra los posibles cambios en el derecho al aborto.

El PSOE, por su parte, no ha celebrado actos de campaña en A Coruña durante esta jornada. La formación tiene previstas para este lunes dos actividades fuera de la ciudad: un reparto electoral en el mercado de Curtis, a las 11:00 horas, y una mesa de debate sobre vivienda en el centro cultural As Torres de Santa Cruz, en Oleiros, a las 20:00 horas.

En el acto de Curtis está prevista la participación de Obdulia Taboadela, cabeza de lista al Congreso, junto a otros integrantes de la candidatura y representantes socialistas de la localidad. La cita de Oleiros estará centrada en la vivienda y contará con el parlamentario autonómico Aitor Bouza, el candidato al Congreso Jesús Fernández y la portavoz municipal Macu Acuña.