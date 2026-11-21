Vox regresará el próximo lunes 23 de noviembre al área de A Coruña con la visita de su secretario general, Ignacio Garriga. La formación ha organizado una jornada en Cambre que comenzará al mediodía con una declaración ante los medios de comunicación y continuará con una mesa informativa y un encuentro informal con afiliados y simpatizantes.

La comparecencia está prevista para las 12:00 horas en la cuesta de la Tapia, en O Temple. Dos horas después, a las 14:00, Garriga participará en un pincho en un establecimiento de esa misma calle. La convocatoria está dirigida a personas vinculadas al partido y a quienes quieran compartir ese encuentro con el dirigente.

La cita llegará después de varias visitas de dirigentes nacionales de Vox a la provincia durante las últimas semanas, en plena campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. El pasado 15 de noviembre, el portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación, José María Figaredo, estuvo en la plaza de María Pita, donde defendió las opciones de su partido de conseguir un escaño por A Coruña. Un día antes, la portavoz nacional de Familia, Ainhoa García, se había reunido con representantes de la Asociación Gallega de Familias Numerosas (Afagan).

La agenda de Vox en la provincia también ha incluido la presencia de otros cargos nacionales, como Santiago Abascal y Jorge Buxadé, cuyas visitas anteriores a la ciudad estuvieron acompañadas de movilizaciones y episodios de tensión. La formación mantiene así una intensa actividad en Galicia durante la campaña, con especial atención a la circunscripción coruñesa. Ahí se juega un diputado, que aspira a conseguir.