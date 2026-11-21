La trata de personas continúa oculta en A Coruña: "Ahora es más fácil que los puteros accedan a ellas"

La trata de personas no es un caso aislado. No es algo que haya quedado en el año 2000. Sigue ocurriendo a día de hoy. Operaciones como la desarrollada esta semana por la Guardia Civil en los barrios de Os Mallos y Elviña demuestran que puede estar mucho más cerca de lo que parece. "En el edificio de enfrente o incluso en tu propio bloque", advierte Elena Maisón Díaz de la Rocha, abogada ejerciente y coordinadora del Servicio Jurídico y del Área de Género de la ONG Ecos do Sur en A Coruña.

El modus operandi tampoco ha cambiado demasiado desde que España comenzó a tipificar de forma específica el delito de trata de seres humanos. Fue en 2010, cuando la Ley Orgánica 5/2010 introdujo el artículo 177 bis en el Código Penal y separó este delito del de inmigración clandestina.

"Son personas vulnerables que muchas veces sufren problemas económicos", explica Maisón. El engaño comienza con la promesa de un trabajo en España. Pero, una vez aquí, la situación cambia: Como que desetimas descubren que el viaje que creían que iban a poder pagar se convierte en una deuda que no deja de crecer. Primero deben devolver el coste del traslado y, después, empiezan a aparecer nuevos gastos que ellas no habían pactado.

Para quien haya visto la serie El Castillo, la abogada considera que la ficción refleja "tal cual es la realidad" que viven estas mujeres. A la deuda inicial se suman el alojamiento, los gastos de la estancia e incluso servicios que ellas ni siquiera han solicitado, como un abogado. "Son cantidades que no corresponden a lo hablado y que son desproporcionadas", explica.

"En Galicia llegan sobre todo personas de Latinoamérica", cuenta. Después de casi 20 años trabajando en Ecos do Sur, Elena reconoce que ha visto muchas situaciones, pero señala la prostitución como una de las ramas más duras dentro de la atención a personas migrantes y vulnerables.

Este año, la organización ha atendido a unas cien personas víctimas de trata, "entre un 10 y un 15% de las personas que tratamos". Ecos do Sur cuenta con un programa de atención integral y detección de mujeres víctimas de trata. El problema, explica, es que muchas de ellas ni siquiera son conscientes de que están siendo víctimas. Según los datos que maneja la profesional, solo el 2% de los casos detectados en todo el territorio nacional llega a denunciar.

"Es el extremo de la vulnerabilidad", asegura. En Ecos do Sur se encuentran con casos de graves afectaciones de salud mental. "La persona acaba muy deteriorada", explica. Una situación que, a su juicio, también queda reflejada en El Castillo, donde se muestran las consecuencias del desgaste mental y emocional que sufren las mujeres.

Operación de trata en Baleares Guardia Civil

"Nosotros no hemos estado en la operación de esta semana, pero sí hemos estado en otras en la ciudad en las que hemos accedido a pisos acompañados por un psicólogo y por la Guardia Civil", cuenta Elena

Porque aunque todavía existen clubes de alterne, la explotación se ha trasladado cada vez más a los pisos. "Ahora es más fácil que los puteros puedan acceder a ellas", explica. Lo ocurrido esta semana en A Coruña encaja, según la profesional, con una forma de explotación que se ha vuelto habitual: viviendas donde conviven las mujeres y a las que acuden directamente los clientes.

"Es tan sencillo como dejar a tu mujer en el centro comercial e irte al edificio de al lado, timbrar y subir", relata. Ya no hace falta coger el coche y desplazarse a las afueras. La explotación puede estar a pocos metros de casa.

También entre comunidades

En este caso, las actuaciones de la Guardia Civil se desarrollaron en los barrios coruñeses de Os Mallos y Elviña. De momento no han trascendido detalles sobre la operación. Hace aproximadamente un mes, sin embargo, el instituto armado llevó a cabo otra actuación en una vivienda de Vigo.

En aquella operación, la Guardia Civil explicó que llegó hasta una organización asentada en Sevilla gracias a la información facilitada por una de las mujeres que consiguió escapar.

"A partir de ahí, la Guardia Civil constató el modus operandi de esta red criminal", explicó el instituto armado. Las víctimas eran captadas en países latinoamericanos mediante una falsa promesa de empleo en España para cuidar a personas de avanzada edad.

Operación de trata en Baleares Guardia Civil

Una vez en territorio nacional, según la investigación, los integrantes de la organización les retiraban los pasaportes y les comunicaban que habían contraído una deuda de unos 10.000 euros en concepto de gastos de viaje y alojamiento.

Después, bajo coacciones e intimidaciones y, en algunos casos, con amenazas contra sus familiares en sus países de origen, las obligaban a ejercer la prostitución en viviendas gestionadas por la propia organización.

Menos clubes y más pisos

"Siempre es igual", recalca Elena. Lo que ha cambiado respecto a años atrás es, sobre todo, el escenario: menos clubes y más pisos. Y también los movimientos entre ciudades. "No tiene por qué ser gente que viene de otros países. Aquí mismo sucede entre ciudades. Por ejemplo, de Galicia a Bilbao o a cualquier otra ciudad", cuenta.

En la operación de Vigo, las organizaciones trasladaban periódicamente a las mujeres por distintos inmuebles del territorio nacional que pertenecían a otras organizaciones criminales.

"Como si fueran un producto. Trafican con ellas", lamenta Elena.

Denunciar

Por eso, desde Ecos do Sur insisten en la importancia de denunciar cuando existen indicios de que puede estar produciéndose una situación de trata. Si se sospecha que en un piso del propio edificio se está ejerciendo la prostitución bajo estas condiciones, la recomendación es comunicarlo a las autoridades.

"Hay más concienciación sobre el putero, en eso sí que hemos avanzado algo. Pero sigue existiendo", concluye Elena.

Mientras tanto, organizaciones como Ecos do Sur acompañan a las víctimas durante el proceso para que puedan salir de estas situaciones, realizar los trámites necesarios y buscar alternativas que les permitan rehacer su vida sin verse obligadas a regresar a sus países de origen.